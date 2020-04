Legends of Runeterra přinese již brzy karetní souboje i na iOS

O slibné chystané karetní hře Legends of Runeterra jsme informovali již před nějakou dobou, kdy se vývojáři konečně pochlubili s finálním vydáním, které původně připadlo na 30. dubna. Tvůrci ale mají podle všeho hotovo dříve než se čekalo a hra by postupně měla začít vycházet již dnes, tedy 28. dubna. Při této příležitosti se studio Riot Games, jenž mimo jiné stojí za legendární MOBA hrou League of Legends, nezapomnělo pochlubit s epickým doprovodným trailerem, který názorně předvede vizuální stránku i herní možnosti.

Pokud již delší době pokukujete po decentní alternativě zprofanovaného a omílaného Hearthstonu, máme pro vás dobrou zprávu. Vývojáři z Riot Games se totiž rozhodli svou chystanou karetní hru Legends of Runeterra zpřístupnit již nyní, kdy titul oficiálně opustil beta verzi. Pakliže jste s touto slibnou a nadějnou hříčku zatím neměli čest, rozhodně se můžete těšit na známé postavy a hrdiny z univerza League of Legends, jejich osobité schopnosti a především podobné prostředí a bojiště. Kromě toho na vás čeká zpočátku až 120 karet, které můžete postupně sesbírat, nová oblast Bilgewater a 11 hrdinů, z nichž si můžete vybrat. Od dob bety pochopitelně došlo k větším či menším úpravám, tudíž se nemusíte bát, že vás zkušenější hráči jednoduše převálcují.

Fotogalerie Legends of Runeterra 2 Legends of Runeterra 3 Legends of Runeterra 4 Legends of Runeterra 5 +3 Fotek Legends of Runeterra 6 Legends of Runeterra Vstoupit do galerie

Změnily se totiž i statistiky schopností a jednotlivých karet, což nahrává soutěživosti a esportu. Tak či onak, zatím to vypadá, že tu máme konečně podařenou karetní hru, která zabaví na dlouhé hodiny a zároveň nabídne mírně odlišný přístup od konkurence. Samozřejmě nechybí ani vydařená audiovizuální stránka, jež se nápadně podobná League of Legends. Pokud si tedy chcete vyzkoušet něco neokoukaného a zároveň třeba přijít na chuť tomuto žánru, rozhodně doporučujeme zamířit na App Store a předběžně se zaregistrovat. Hra by u nás měla být dostupná nejdéle 30. dubna, ale pravděpodobně se jí dočkáme již dříve.