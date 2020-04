DJI představilo nový dron Mavic Air 2

Jeden z největších gigantů na trhu s drony, společnost DJI, rozhodně ani během pandemie neusíná na vavřínech a snaží se stále přicházet s novými modely. Výjimkou není ani nástupce legendárního Mavic Air, který svého času nabízel bezkonkurenční funkce a výrazně převyšoval konkurenci. Nový přírůstek do této produktové řady má nabídnout celou řadu vylepšení, jež potěší zejména milovníky ostrých fotografií a prvotřídních videí. Obměny se dočkal i ovladač, který se pochlubil elegantním designem a ergonomičtějším úchopem.

Společnost DJI v roce 2018 uvedla na trh do té doby nevídaný model v podobě Mavicu Air, který vytřel fanouškům dronů zrak a stal se jedním z nejprodávanějších modelů. Na řádného nástupce se tak čekalo dlouhé dva roky, avšak naštěstí představitelé tohoto giganta prosby příznivců vyslyšeli a konečně oznámili přírůstek do této produktové řady, Mavic Air 2. Nová kvadrokoptéra se však neliší pouze funkcemi, oproti svému předchůdci nabízí šedou barvu, nadstandardní kompaktnost, jež umožňuje dron efektivně složit, a tradiční design. Uprostřed zařízení pak najdeme baterii o kapacitě 5200 mAH, což je oproti původním 2970 mAH notný rozdíl. Váhově se přitom první a druhá generace liší jen mírně, a to o necelých 100 gramů, zatímco v ohledu výdrže Mavic Air 2 výrazně překonává odhady. Ve vzduchu totiž vydrží celých 34 minut a dosáhne stejné rychlosti jako jeho starší sourozenec, tedy zhruba 68 kilometrů za hodinu.

Co však z Mavicu Air 2 dělá naprosto unikátní kousek je jeho kamera, jejíž rozlišení se vyšplhalo na neuvěřitelných 48 megapixelů. Metoda Quad Bayer, která dokáže spojit 4 sousední pixely do jednoho, navíc zajišťuje nanejvýš realistické záběry. Ty doplňuje technologie HDR, která umožňuje pořizovat panoramatické záběry až ve 4K a 30 snímcích za sekundu. Standardní mód pak umožňuje zaznamenávat ve 4K a 60 snímcích za sekundu. Pochopitelně nechybí ani slow-motion funkce a časosběrná videa v 8K, kdy dochází k nativní elektronické stabilizaci obrazu. Díky funkci SmartPhoto dochází navíc pomocí strojového učení ke kalibraci fotografie a automatickému nastavení parametrů, tudíž systém de facto vše vyladí za vás.

A aby toho nebylo málo, může se nový dron ze stáje DJI pochlubit i technologií Hyperlight, umožňující fotografovat za zhoršených světelných podmínek, a dalšími vychytávkami jako je rozeznání 5 druhů pozadí nebo plejádou nejrůznějších senzorů. Ty vám budou asistovat při přistání a zejména radar AirSense bude detekovat okolní letadla a objekty, s nimiž by mohlo dojít ke kolizi. Třešničkou na dortu je pak ergonomický ovladač bez viditelných antén, který umožňuje vložit smartphone a díky technologii přenosu OccuSync, jež nahrazuje původní Wi-Fi, je možné dron ovládat až na 10 kilometrů. DJI Mavic Air 2 spatří světlo světa již 11. května a jeho cena je stanovena na 799 dolarů, tedy odhadem 20 tisíc korun, což se blíží cenovce první generace. A pokud budete chtít povýšit vaše letectví na zcela novou úroveň, nabídne výrobci i speciální kit Fly More, kde najdete 3 dodatečné baterie, různá pouzdra a brašnu.