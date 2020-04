Už 27. dubna by společnost DJI měla přijít s dronem Mavic Air 2. Už nyní ale unikly jeho technické specifikace a funkce. Baterie bude mít kapacitu 3500 mAh a umožní zařízení let o délce až 34 minut. Maximální rychlost stroje bude velmi slušných 68,4 km/h. Jeho fotoaparát zvládne pořídit fotografie o rozlišení 48 MPx. Samozřejmostí je i možnost natáčet videa ve 4K. Dron by současně měl zvládat přijímat příkazy až do vzdálenosti 8 kilometrů.