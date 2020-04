7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které získáte zdarma nebo se slevou (28. 4. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Určitě jste se již nejednou setkali s dokumentem ve formátu PDF, který byl bohužel chráněný heslem a vy jste v daném okamžiku neměli čas ono heslo hledat či shánět. V tomto je perfektním pomocníkem aplikace PDF Unlocker Expert, která dokáže heslo z dokumentu odebrat.

Původní cena: 99 Kč (Zdarma)

Dávat si pozor na své osobní zdraví je pro nás jako lidi velice důležité, ale v některých momentech se rozhodně nejedná o jednoduchý úkol. Aplikace Health Check – Symptom Checker nabízí širokou databázi vytvořenou profesionálními lékaři a dokáže vás případně informovat o různé chorobě. Je ale nutné brát v potaz, že se jedná o pouhou aplikaci, která vám doktora zkrátka nenahradí a v každém případě byste měli spoléhat odborníkům.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

Hledáte nějakou spolehlivou aplikaci pro zapisování těch nejrůznějších poznámek? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, pak by vám určitě neměla utéct dnešní nabídka na Cloud Outliner Pro. Tento nástroj vám totiž dokonale pomůže s organizací vašich plánů, projektů a nápadů, ke kterým si můžete psát rozsáhlé poznámky.

Původní cena: 249 Kč (99 Kč)

Aplikace PocketCAS: Mathematics Toolkit se dá označit za vskutku pokročilý nástroj pro váš iPhone či iPad, který vám dokáže pomoci téměř s jakýmkoliv matematickým problémem. PocketCAS si navíc poradí s vykreslováním 2D a 3D grafů u funkcí a nabízí skutečně širokou databázi pro nejrůznější výpočty.

Původní cena: 749 Kč (499 Kč)

Jak již samotný název napovídá, aplikace Ohm’s Law Calculator slouží pro výpočet Ohmova zákonu. V této jednoduché aplikaci stačí zadat příslušné hodnoty a o samotný výpočet se postará tento nástroj zcela za vás. Jak Ohm’s Law Calculator vypadá si můžete prohlédnout níže.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Řadíte se mezi milovníky kvalitních strategických RPG her a hledáte nějaký titul, který by vás dokázal zabavit na dlouhé hodiny? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano a ano, tak by ve vaší knihovně rozhodně neměla chybět hra Deep Sky Derelicts. V této hře se ocitnete v neznámé budoucnosti, kde je společnost rozdělena na dvě společnosti. Vy osobně budete na straně chudiny, avšak postupně se budete snažit se vypracovat na lepší místo.

Původní cena: 19,99 € (6,79 €)

Co takhle se vžít do role kvalitní hackera, pro kterého je terminál nejlepším přítelem? Přesně tohle vám nabídne hra Hacknet, ve které budete následovat instrukce dalšího hackera, který byl přednedávnem zabit. Problém tkví ale v tom, že jeho smrt byla možná jinačí, než jak ji prezentují média. Vy se tak budete muset podívat na řadu tajemství a poodhalit pravdu. Zvládnete to?

Původní cena: 9,99 € (1,49 €)