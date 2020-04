Kutilovi se podařilo dokonale zrenovovat stařičký poškozený Macintosh SE

Co si budeme povídat, fanoušci a příznivci Applu jsou v nejednom případě poměrně kreativní bytosti, které často svou loajalitu ke značce vyjadřují celou řadou činností, ať už se jedná o sbírání historických kousků, tvorbu konceptů pro chystaná zařízení nebo opravování a vylepšování stávajících produktů. Právě první a poslední zmíněnou kratochvíli vykonává i YouTuber The 8-Bit Guy, který přišel s odvážným a neméně riskantním nápadem, a to renovovat stařičký Macintosh SE, jenž spatřil světlo světa již v roce 1987.

Na světě se najde celá řada angažovaných sběratelů, kteří se rozplývají nad historickými kousky Applu a snaží se je přivést zpět k životu. Výjimkou není ani The 8-Bit Guy, technicky zručný YouTuber, který svou kariéru postavil právě na renovaci a opravě starých počítačů. Jako náležitý příznivce jablečné společnosti se shodou okolností dostal i k Macintoshi SE, jednomu z prvních zařízení, které spatřilo světlo světa v roce 1987. Jelikož byl ale vyroben pouze omezený počet kusů, lze v dnešní době spočítat plně fungující jednotky na prstech obou rukou. Zdatný technik se ale naštěstí této výzvy nebál a k jeho překvapení se ukázalo, že Macintosh stále běží. Jediným problémem byl poškozený pevný disk a čtečka, jenž dokázala číst diskety.

The 8-Bit Guy si však dokázal i přes nesnáze poradil a přišel s inovativním postupem, díky němuž se mu nakonec podařilo dostat se až do operačního systému. Pochopitelně se jednalo o dlouhý a komplikovaný proces, který se neobešel bez rozebrání celého počítače, vyfoukání prachu a revize jednotlivých komponentů. Následovalo důkladné čištění pomocí speciálního roztoku a opětovná montáž. YouTuberovi se tak podařilo nejen nabootovat do systému, ale vyšperkovat Macintosh tak, že vypadal takřka jako nový. Fungovala dokonce i malá LED dioda, která signalizovala správné připojení monitoru. Pokud si však chcete celý průběh zopakovat spolu s The 8-Bit Guyem, doporučujeme vyhradit si necelých 18 minut času a celé video zhlédnout.