Facebook představil novou funkci, která vám pomůže zbavit se závislosti na něm

Facebook a další sociální sítě vás během dne mohou rozptylovat asi nejčastěji. Zatímco v minulosti nejčastěji lidi rozptyloval průchod opačného pohlaví, tak v dnešní době je to náš mobilní telefon. Kromě toho, že vám může prakticky kdokoliv napsat na Messenger, tak se v rámci Facebooku mohou zobrazovat různá upozornění a notifikace na nový obsah, který přidá některý z vašich přátel, anebo ze skupin. Ne, že by nebylo pěkné se dívat na první krůčky dítěte vašeho kamaráda nebo kamarádky, ale do práce se tohle jednoduše nehodí.

Mnoho uživatelů si na Facebooku vytvořilo klasickou závislost. Většina těchto uživatelů by nevydržela snad ani pár hodin bez mobilního zařízení, natož potom pár dnů. Navíc k tomu, v práci můžete častým sledováním Facebooku riskovat klidně i vaši pracovní pozici. Společnost Facebook, která za stejnojmennou sociální sítí stojí, se rozhodla do nejnovější aktualizace mobilní aplikace přidat nástroj, s jehož pomocí si můžete aktivovat tzv. tichý režim. V jeho nastavení si jednoduše zvolíte, od kolika do kolika hodin vás nemají rušit upozornění z Facebooku. Tímto předejdete případnému rozptýlení a upozornění vám začnou chodit až tehdy, kdy sami budete chtít. Zkrátka a jednoduše se jedná o jakousi formu režimu Nerušit, který můžete znát z iOS či iPadOS – avšak pouze pro aplikaci Facebook.

Pokud byste si chtěli tichý režim nastavit i na vašem iPhonu či iPadu, tak můžete – je však ale nutné podotknout, že Facebook tuto funkci mezi uživatele „rozesílá“ postupně. Pokud ji tedy neuvidíte, ještě k vám bohužel nedorazila. Pro nastavení tichého režimu stačí, když v mobilní aplikaci Facebook klepnete v pravém dolním rohu na ikonu tří čar (menu), kde poté úplně dole rozklikněte možnost Nastavení a soukromí. Zde se poté přesuňte do sekce s názvem Váš čas na Facebooku. Na této obrazovce si můžete zkontrolovat, kolik minut (či hodin) denně na Facebooku strávíte. Kromě toho by se zde měla nacházet kolonka s názvem Zobrazit nástroje, kde už by mělo být možné tichý režim nastavit. Tichý režim si můžete (de)aktivovat ručně, anebo si můžete nastavit plán, kdy se má automaticky zapnout či vypnout. Tichý režim je (bude) k dispozici výhradně na mobilní verzi aplikace.