Smartwatch Emporio Armani, Fossil a Michael Kors získáte s tímto kódem výrazně levněji

Komerční sdělení: Ve spolupráci s naším partnerem Mobil Pohotovost jsme si pro vás stejně jako v minulých týdnech nachystali nedělní slevovou akci, díky které můžete výrazně ušetřit. Tentokrát se sleva týká luxusních smartwatch věhlasných značek Emporio Armani, Fossil a Michael Kors, jejichž ceny spadly díky slevovému kódu stylovehodinky 1000 korun. Slevu získáte po zadání slevového kódu do pole pro slevový kód.

Zkopírovat

Emporio Armani Alberto Gen4 Stainless Steel

Fotogalerie armani 1 1 armani 1 2 armani 1 3 armani 1 4 Vstoupit do galerie

Máte rádi design klasických ocelových hodinek s článkovým řemínkem, ale zároveň vás lákají chytré funkce? Pak by vás mohly oslovit Alberto Gen4 Stainless Stel od Emporio Armany. Ty si totiž zachovávají eleganci klasických hodinek a zároveň vám jsou schopny oznámit například příchozí SMS, emaily, kalendáře nebo notifikace ze sociálních sítí. Potěší ale i senzor srdeční frekvence, krokoměr, počítadlo kalorií či měření vzdálenosti. Samozřejmostí je zde kompatibilita s iOS i Androidem, NFC pro platby přes Google Pay či vodotěsnost do 3 ATM. Zkrátka parádní parťák pro každého muže, který chce mí na ruce designově klasické hodinky se smart funkcemi.

Běžná cena hodinek je 8999 korun, díky slevovému kódu stylovehodinky je však můžete získat jen za 7999 korun.

Emporio Armani Matteo Gen5 Stainless Steel

Fotogalerie armani 2 4 armani 2 5 armani 2 6 armani 2 7 +3 Fotek armani 2 8 armani 2 9 Vstoupit do galerie

Nebazírujete-li vyloženě na klasickém designu, ale rovněž nechcete hodinky typu Apple Watch? Tím pádem jsou pro vás jako stvořené Matteo Gen5 Stainless Steel rovněž z dílny Emporio Armany. Ty zaujmou jak svým zajímavým designem, tak i dotykovou obrazovkou a celou řadu parádních funkcí. Mezi těmi naleznete například snímač tepové frekvence, počítadlo kroků, NFC, počítadlo kalorií, ale třeba také možnost přijímání příchozích hovorů či notifikací na zprávy, popřípadě ze sociálních sítí. I v tomto případě se můžete těšit na kompatibilitu jak s iOS, tak telefony s Androidem. Co se pak týče vodotěsnosti, ta je stejně jako v předchozím případě do 3 ATM.

Běžná cena hodinek je 9999 korun, díky slevovému kódu stylovehodinky je však můžete získat za 8999 korun.

Hodinky můžete zakoupit hned ve dvou barvách:

Fossil Carlyle HR Gen5

Fotogalerie fossil 1 1 fossil 1 2 fossil 1 3 fossil 1 4 +5 Fotek fossil 1 5 fossil 1 6 fossil 1 7 fossil 1 8 Vstoupit do galerie

Pokud pro vás nejsou hodinky z dílny Emporio Armani tím pravým ořechovým například z hlediska vkusu vzhledem k jejich designu s mnoha detaily, zaujmout by vás mohly velmi jednoduché hodinky Carlyle HR Gen5 od Fossilu. Ty sice také nabízí klasický hodinkový design, avšak oproti Armani modelům působí o poznání jednodušším dojmem. Co se týče jejich funkcí, potěší u nich zaručeně schopnost přijímat notifikace, podpora NFC plateb skrze Google Play, vzdálené ovládání hudby nebo třeba podpora vibrací. Hodinky jsou kompatibilní jak s telefony s iOS, tak i Androidem a vodotěsné do 3 ATM.

Běžná cena hodinek je 7490 korun, díky slevovému kódu stylovehodinky je však můžete získat za 6490 korun.

Hodinky můžete koupit hned se dvěma typy řemínku:

Fossil Julianna HR Gen5

Fotogalerie fossil 2 11 fossil 2 2 fossil 2 1 fossil 2 5 +9 Fotek fossil 2 12 fossil 2 3 fossil 2 4 fossil 2 6 fossil 2 10 fossil 2 9 fossil 2 8 fossil 2 7 Vstoupit do galerie

Zatímco předešlé modely byly ryze pánskou záležitostí, nyní tu máme velmi pěkné kousky i pro dámy. Jedná se konkrétně o modely Julianna HR Gen5, které zaujmou dámy jak svým elegantním designem, tak i funkcemi. Hodinky dokáží snímat srdeční frekvenci, ale i skvěle sledovat aktivitu jejich uživatelky a například jí tak pomáhat v hubnutí. Dále si na nich užijete příjem notifikací a dokonce i přehrávání hudby č příjem hovorů díky zabudovanému reproduktoru. Hodinky jsou vodotěsné do 3 ATM a kompatibilní jak s iOS, tak Androidem. Samozřejmostí je pak i NFC pro platby přes Google Pay.

Běžná cena hodinek je 7490 korun, díky slevovému kódu stylovehodinky je však můžete získat za 6490 korun.

Hodinky můžete zakoupit hned ve třech barvách:

Pokud by vás pak lákala varianta s článkovým řemínkem, tu můžete ve zlaté variantě zakoupit zde. Její cena je stejná jako u předešlých modelů – tedy 6490 korun po slevě.

Fotogalerie fossil 3 1 fossil 3 2 fossil 3 3 fossil 3 4 Vstoupit do galerie

Michael Kors Bradshaw Gen5 Stainless Steel

Fotogalerie michael kors 1 1 michael kors 1 2 michael kors 1 3 Vstoupit do galerie

Dalším ryze dámským kouskem je model Bradshaw Gen5 z dílny Michael Kors. Tyto hodinky nabízí klasický hodinový design a zároveň celou řadu chytrých funkcí, které dokáží uživateli solidně zpříjemnit život. Je libo sledování srdečního tepu, fyzické aktivity, příjem notifikací z telefonu, příjem hovoru či poslech hudby skrze reproduktor či vodotěsnost do 5 ATM? Pokud ano, skvěle, hodinky mohou být vaše. Hlavním předpokladem je nicméně vlastnictví chytrého telefonu s iOS či Androidem.

Běžná cena hodinek je 9999 korun, díky slevovému kódu stylovehodinky je však můžete získat za 8999 korun.

Michael Kors Lexington 2 Gen5 Stainless Steel

Fotogalerie michael kors 2 1 michael kors 2 2 michael kors 2 3 Vstoupit do galerie

Posledním modelem, který dnes můžete díky nám získat se slevou, je Lexington 2 Gen5 Stainless Steel opět z dílny Michael Kors. Jedná se opět o ryze dámský model s celou řadou zajímavých funkcí v čele s příjmem notifikací, vibracemi, podporou NFC plateb a dalších vychytávek, které jsou zabaleny do líbivého elegantního těla hodinek s dotykovou obrazovkou. Dalo by se tedy říci, že u tohoto modelu se střetává elegance se zálibou v technologiích, což nevypadá v konečném důsledku vůbec špatně, ba naopak.

Běžná cena hodinek je 9499 korun, díky slevovému kódu stylovehodinky je však můžete získat za 8499 korun.