Recenze Niceboy HIVE E3: Příjemná sluchátka za ještě lepší cenu

Společnost Niceboy ctí heslo „kvalita za rozumnou cenu“. V portfoliu společnosti najdete značné množství příslušenství, které opravdu nestojí mnoho, a nabízí slušné funkce. To platí samozřejmě i u bezdrátových sluchátek. Do rukou se mi dostala Niceboy HIVE E3, když jsem viděl onu nízkou cenu, váhal jsem, zda Niceboy udrží kvalitní standard i zde. Jestli se to společnosti povedlo si probereme v následujících řádcích.

Obsah balení a design

Nejprve k obsahu balení a designu samotných sluchátek. Niceboy HIVE E3 dorazí v poměrně malé krabičce, která opět ctí barvy společnosti Niceboy, tedy černou a světle modrou. V balení kromě sluchátek naleznete náhradní špunty, manuál a microUSB kabel. Samotný design sluchátek nemusí být každému po chuti. Jedná se o špunty, které jsou spojeny kabelem. Blíže k pravému uchu máme sekci s třemi tlačítky. Ty slouží ke klasickým úkonům jako přijmutí/odmítnutí/ukončení hovoru, předchozí/následující skladba, zvýšení/snížení hlasitosti, či zapnutí/vypnutí sluchátek. Dvojitým poklepáním prostředního multifunkčního tlačítka rovněž můžete přivolat Siri. Také zde najdeme LED indikátor, mikrofon a zdířku pro microUSB kabel. Byť v současné době „letí“ spíše samostatná sluchátka dodávaná v nabíjecí krabičce, je na místě hledat pozitiva. Takto spojená sluchátka jen tak nezašantročíte. Plusem je skutečnost, že na vnější straně špuntů je umístěn magnet. Sluchátka tedy drží u sebe a v tomto stavu není problém je kamkoli zavěsit. Každý špunt má na své vnitřní straně rovněž označení, do kterého ucha patří. Zmateni tedy nebudete.

Technické specifikace a párování

Nyní krátce k technickým specifikacím. Sluchátka disponují technologií Bluetooth 5.0, což obvykle zaručuje dosah až 10 metrů. Můžete se ale spolehnout, že na volném prostranství tento udávaný limit několikanásobně předčíte. Bluetooth podporuje profily HFP, A2DP a AVRCP. Výrobce rovněž garantuje odolnost proti vodě certifikací IPX5. Deště se tedy není třeba bát. Technologie multipoint vám pak umožní spárovat sluchátka až se dvěma zařízeními, což je jistě nesmírně pohodlné zejména pro ty, kteří mají domácí a firemní telefon. Jak dvě zařízení spárovat máte srozumitelně vysvětleno v přiloženém manuálu. Baterie má kapacitu 2x 60 mAh a zaručí až desetihodinové přehrávání. Z 0 na 100 se sluchátka nabijí za 1,5 hodiny. Jejich hmotnost je potom velmi příjemných 15 gramů. Jelikož sluchátka od Niceboy nemají vlastní aplikaci, je zde nejjednodušší způsob párování. U sluchátek podržíte prostřední multifunkční tlačítko, dokud nezačne střídavě blikat červená a modrá. Jakmile se tak stane, běžte do Bluetooth menu a spárujte iPhone s Niceboy HIVE E3. Jakmile sluchátka znovu zapnete, automaticky se k vašemu zařízení připojí. Cena sluchátek je 690 korun.

Testování

Zásadní na každých sluchátkách je zvuk. Nutno říct, že vzhledem k cenovce jsem přehnaná očekávání neměl. Společnost Niceboy mě ale opět překvapila. Za 700 korun dostanete příjemně hrající sluchátka, u kterých si užijete i basy. Zvuk ale není bezchybný a hlasitost jsem měl nastavenou vždy kolem 80 %. Hlasitost je při této hodnotě naprosto dostačující, pokud ji překročíte, budou poměrně nepříjemné výšky a hloubky, protože se setkáte s občasným chraptěním. Nejedná se o nic zásadního, jde zkrátka o daň za nízkou cenu. Jelikož jde o špunty, Niceboy HIVE E3 drží perfektně v uších. Na sport jsou tedy jako dělaná, o čemž svým způsobem vypovídá i samotný design a certifikace IPX5. Nesmírně jsem si oblíbil magnety na vnější straně sluchátek. Zatímco jste při sportu dříve povětšinou během pauzy sluchátka dávali do krabičky a následně do kapsy, zde je vše jinak. Sluchátka dáte kolem krku a spojíte magnety, které jsou dostatečně silné. I kdybyste v této situaci pokračovali v aktivitě, sluchátka neztratíte. Kladně hodnotit lze i handsfree, kdy protistrana neměla problém mi rozumět, a to ani za situace, kdy jsem se pohyboval po venku. Totéž platí i pro obyčejné videohovory, se sluchátky jsem v tomto ohledu žádnou potíž nezaznamenal. Jejich využití je tedy opravdu všestranné. Problém nastane možná u někoho z vás s ovládáním sluchátek. Na můj vkus jsou tlačítka příliš blízko pravému uchu. Přepínání skladeb je tedy především během sportu značně nekomfortní a já byl v drtivé většině případů nucen zpomalit. I zde ale věřím, že se jedná pouze o zvyk.

Resumé

Společnost Niceboy opět dostála své tradici v kvalitním poměru cena/výkon. Pokud hledíte na design sluchátek, HIVE E3 vás nejspíše neocení. Pokud hledáte praktičnost a rozumnou cenu, jsou tato sluchátka pro vás jako stvořená. Dobrá výdrž baterie, přijatelný zvuk a odolnost proti vodě. To vše za necelých 700 korun. Hledáte-li kupříkladu sluchátka na sport, nebojte se vyzkoušet právě tato. Zklamání se zde nedostaví.