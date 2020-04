Víkend plný zliav v iStores

Komerční sdělení: Pred posledným aprílovým víkendom prinesie iStores, tvoj najbližší Apple expert, akciu s názvom Rozjarený víkend. Od piatku do nedele budeš mať v iStores možnosť nakúpiť takmer všetko z jeho širokého sortimentu za mimoriadne atraktívne ceny s výraznými zľavami.

Tak napríklad iPhone 7 kúpiš už od 299 €, v akciových cenách budú však aj modely iPhone XR, iPhone XS, iPhone 11 a iPhone 11 Pro. iPad získaš už od 349 €, k iPad Pro darček v hodnote do 50 €. MacBook Air kúpiš už za 799 € a na MacBook Pro a iMac bude zľava 10 %. Apple Watch získaš so zľavou 5 %, obľúbené AirPods už za 139 €. Zľava 10 % bude takmer na všetko príslušenstvo od Apple a ďalších prémiových výrobcov a to všetko s dopravou kuriérom pri nákupe nad 50 € až k tebe domov zdarma.

Nepremeškaj túto skvelú online akciu najväčšieho slovenského prémiového predajcu Apple. Podobnú akciu pripravil iStores aj pre svojich zákazníkov v Čechách.

iStores je najväčšia sieť predajní Apple Premium Reseller na Slovensku a v Čechách, ktorá tento rok oslavuje už 10 rokov od jej vzniku. Zákazníkom ponúka dlhoročné skúsenosti s platformou Apple, jeho servis a konzultácie. Prináša tiež množstvo ďalších doplnkov a príslušenstva k zariadeniam iPhone, iPad, Apple Watch a Mac od mnohých renomovaných výrobcov značkového príslušenstva pre produkty Apple. Stále platí, že k vybraným produktom Apple získaš AppleTV+ plnú originálnych relácií a filmov na jeden rok úplne zadarmo.