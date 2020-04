Viber se soustředí na soukromí svých uživatelů – “mizící zprávy” součástí běžných konverzací

Tisková zpráva: Rakuten Viber, přední světová komunikační aplikace oznamuje, že “mizící zprávy” budou k dispozici ve všech konverzacích. Tato funkce byla dříve dostupná pouze v tajných konverzacích, již brzy si ale budou moci všichni uživatelé aplikace nastavit dobu, po jaké chtějí, aby poslaná zpráva, fotografie, video nebo přiložený soubor zmizely. Může jít o vteřiny, hodiny nebo dokonce dny. Automatický odpočet začne v momentu, kdy adresát danou zprávu uvidí. Uvedení mizících zpráv do všech konverzací dále posílí pozici Viberu jako nejbezpečnější komunikační aplikace na světě.

Jak vytvořit mizící zprávu:

Klikněte na ikonku hodin ve spodní části chatu / konverzace and vyberte si, po jaké době chcete, aby zpráva zmizela.

Napište a odešlete zprávu.

Pro Viber je soukromí velmi důležité. Mezi komunikačními aplikacemi drží několik prvenství. Jako první uvedl možnost vymazat poslané zprávy ve všech konverzacích v roce 2015, v roce 2016 zavedl šifrování konverzací na obou koncích a v roce 2017 představil skryté a tajné zprávy. Zavedení mizících zpráv do všech konverzací je tedy dalším krokem společnosti ve snaze zvýšit soukromí uživatelů.

„Jsme nadšeni, že můžeme oznámit novinku, a to uvedení mizících zpráv do všech konverzacích dvou uživatelů. Poprvé byly mizící zprávy uvedeny v roce 2017 jako součást „tajných“ konverzací. Od té doby se stalo evidentní, že podobná funkce, která zajišťuje utajení, by měla být součástí běžných chatů. Novinka zahrnuje i to, že ve chvíli, kdy adresát udělá fotografii obrazovky s mizící zprávou, přijde odesílateli upozornění. Jde o další krok na naší cestě, jak se stát nejbezpečnější komunikační aplikací na světě,” řekl Ofir Eyal, COO Viber.

Nejnovější informace o aplikaci Viber jsou pro vás vždy připraveny v oficiální komunitě Viber Czech Republic. Zde se dozvíte novinky o nástrojích v naší aplikace a můžete se také zúčastnit zajímavých anket.