Jak na iPhonu posílat hromadné zprávy mimo hromadnou konverzaci

Před pár dny nám v e-mailové schránce přistála zpráva od našeho čtenáře, který nás poprosil o pomoc. Jeho otázka zněla jednoduše: „Existuje nějaká aplikace či zkratka, která by dokázala určité skupině kontaktů (respektive telefonních čísel) odeslat stejnou SMS zprávu, avšak po jednom?“ Když totiž v iOS odešlete klasickou zprávu vícero kontaktům, tak tím vytvoříte skupinu lidí a zpráva se tak nepošle každému kontaktu zvlášť. Nám se na tuto otázku podařilo po dlouhém hledání odpovědět, a to i přesto, že jsou Zkratky v iOS bohužel vcelku omezené, tudíž v nich není možné provádět tolik akcí, jako třeba v Androidu.

Po dlouhém hledání, ptaní se na diskuzních fórech a upravování se nám podařilo vytvořit zkratku, která dokáže buď určitým kontaktům, anebo jednotlivým číslům zaslat SMS zprávu po jednom tak, aby se nevytvořila skupina. Odesílání zpráv vícero uživatelům lze využít především v marketingu, kdy chcete určité skupině vašich zákazníků například zaslat slevu, upozornit je na nový produkt, anebo třeba na dopravu zdarma či jinou akci. Pojďme se tedy společně podívat, kde se dá naše zkratka stáhnout, jak ji můžete nainstalovat, a jak ji používat.

Stažení a instalace zkratky

Pokud chcete nainstalovat naši zkratku, tak je prvně nutné, abyste si aktivovali možnost přidávání zkratek z neověřených zdrojů. Toho docílíte tak, že se přesunete do Nastavení, kde rozklikněte kolonku s názvem Zkratky. Zde už jen nakonec stačí pomocí přepínače aktivovat možnost Povolit nedůvěryhodné. Jakmile tak učiníte, tak klepněte v Safari na tento odkaz pro stažení naší vytvořené zkratky. Po kliknutí se vám zobrazí, jak zkratka funguje – vy v tomto případě sjeďte úplně dolů a klepněte na možnost Povolit nedůvěryhodnou zkratku. Tímto se zkratka přidá do vaší galerie zkratek. Nyní je ještě nutné, abyste zkratce povolili zasílání SMS zpráv. Proto klepněte u přidané zkratky na ikonu tří teček vpravo nahoře, a poté v novém okně s bloky sjeďte o něco níže, dokud nenarazíte na pole Zprávy s textem Tato zkratka nemá povoleno posílat zprávy, kde klepněte na Povolit přístup, poté na OK a nakonec na Hotovo vpravo nahoře. Tímto je zkratka připravená a lze ji začít používat.

Používání zkratky

Naše zkratka funguje tak, že prvně po spuštění zadáte text SMS zprávy, kterou chcete poslat. Poté si vyberete, z jakého zdroje se budou načítat telefonní čísla, na která hromadná SMS zpráva poputuje. Pokud zvolíte možnost Aplikace Kontakty, tak stačí vybrat ty kontakty, kterým s má zpráva poslat. V případě, že chcete zprávu poslat jen určitým telefonním číslům (což byl požadavek našeho čtenáře), tak stačí zvolit možnost Ruční vložení čísel. Po zvolení této možnosti se zobrazí textové pole, do kterého napište či vložte čísla, kterým chcete hromadnou SMS poslat. Nutno podotknout, že se do textového pole vkládají čísla stylem jedno číslo – jeden řádek. Po napsání každého čísla tedy musíte stisknout klávesu Enter, čímž vytvoříte nový řádek. Vzhledem k tomu, že by bylo nepraktické do textového pole vkládat čísla ručně jedno po druhém, tak by bylo ideální, aby si dotyčný vedl jakousi „databázi“ čísel, například v aplikaci Poznámky, a to opět ve formátu jedno číslo – jeden řádek. Před spuštěním zkratky by tak stačilo čísla zkopírovat, a poté je do textového pole pro vložení čísel vložit. Po zadání čísel stačí možnost potvrdit a je hotovo – hromadná SMS zpráva se jednoduše pošle všem zákazníkům, které jste si vybrali.

Přidání zkratky na plochu

Pokud máte v plánu tuto zkratku využívat často, tak si ji můžete klidně přidat přímo na domovskou obrazovku. V tomto případě stačí, abyste se přesunuli do aplikace Zkratky, kde na naší zkratce v pravém horním rohu klepněte na ikonu tří teček, a poté opět na ikonu tří teček vpravo nahoře. Pak už jen stačí klepnout na možnost Přidat na plochu a nakonec stiskněte tlačítko Přidat. Tímto způsobem se na domovské obrazovce objeví ikona zkratky a vy ji pomocí ní můžete spustit, tudíž nemusíte pokaždé zapínat aplikaci Zkratky. Pozor však, aby se z nadměrného používání nestal SPAM!