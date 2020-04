7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které získáte zdarma nebo se slevou (24. 4. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Jestliže se věnujete programování webových aplikací, nebo zkrátka využíváte několik prohlížečů, možná by vás mohla zajímat aplikace Bumpr. Tento nástroj se vás totiž při každém kliknutí na odkaz zeptá, v jakém prohlížeči jej chcete otevřít. Jedná se tak o perfektní řešení například pro testování.

Původní cena: 99 Kč (79 Kč)

Brouzdáte často po diskuzních fórech na populární webu Reddit, bez kterého si nedokážete představit den? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano a ano, pak by vám určitě neměla chybět aplikace Readit News: App for Reddit. Jde totiž o solidního klienta pro procházení těchto stránek, který vám zajistí spolehlivost a rychlost.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

S pomocí aplikace TransData: Internet Data Rate můžete velice přehledně monitorovat stav využití vaší sítě. K tomuto nástroji můžete přistupovat přímo z horního menu baru, kde na vás čeká spousta informací o rychlostech, objemu dat a dalších. Výhodou také je, že vám aplikace vždy ukáže, zdali jste vůbec připojeni do sítě internet.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

Aplikace inShort cílí na všechny uživatele, kteří pod sebou mají větší množství těch nejrůznějších projektů. Tato aplikace vám totiž umožní váš projekt rozdělí na několik menších milníků, díky čemuž si udržíte perfektní přehled o celkovém chodu a nestane se vám, že by vám v jednotlivých úkolech vznikl chaos.

Původní cena: 979 Kč (679 Kč)

Řadíte se mezi milovníky her, které na vás vychrlí řadu otázek a postaví vás do pozice, kdy téměř nic nevíte? Jestliže jste si na tuto otázku odpověděli ano, pak by ve vaší sbírce rozhodně neměl chybět titul Gone Home. V této hře se ocitnete v roli postavy, která se po roce v zahraničí vrátila domů. Problém je ale v tom, že je váš rodný dům úplně prázdný, vaše rodina zmizela a vy musíte odhalit celou pravdu za jejich zmizením.

Původní cena: 379 Kč (229 Kč)

Drtivá většina uživatelů používá pro ražení svých souborů různé složky, díky kterým se v jednotlivých souborech daleko lépe zorientujete. Co když už je ale i složek moc a vzniká vám tak chaos? V takovém případě není na škodu sáhnout po aplikaci Folder Factory. Ta vám totiž umožní si upravit vzhled dané složky a vy ji tak opět odlišíte od ostatních.

Původní cena: 99 Kč (49 Kč)

Koukáte se po nějaké hře, která by vám dokázala nabídnout hromadu akce a zabavila vás na dlouhé hodiny? V takovém případě byste rozhodně neměli přehlédnout Borderlands 2. V této hře budete hrát za jednoho ze čtyř hledačů pokladů a utkáte se s těmi nejrůznějšími stvůrami a nepřáteli, kteří se ve světě vůbec nacházejí.