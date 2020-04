PowerBook s macOS Catalina nebo iMac s CRT displejem. Prohlédněte si neuvěřitelné koncepty Apple produktů

Snad každý z příznivců společnosti Apple má sestavený svůj osobní žebříček oblíbených klasických Maců a dalšího hardwaru. U některého je to první Macintosh, u jiných třeba Lisa nebo Macintosh SE/30. Svého favorita mezi staršími Macy máte možná i vy. Přemýšleli jste někdy nad tím, jak by to vypadalo, kdyby na PowerBooku běžel operační systém macOS Catalina, jak by vypadal Macintosh Quadra, kdyby si vypůjčil designové prvky z posledního Macu Pro, nebo jak by vypadal sedmadvacetipalcový iMac s CRT displejem? S takovými myšlenkami si pohrává i Dana Sibera, která pak tyto nápady kreativním způsobem zpracovává ve Photoshopu.

Australská rodačka až do té doby používala Commodore. Po patnácti letech věrnosti se s mírnou skepsí rozhodla pro Power Macintosh 8100 – a od té chvíle pro ni již nebylo cesty zpět. Mezi Daniny koníčky patří mimo jiné tvorba ve Photoshopu, a svá díla ráda zveřejňuje na sociálních sítích. Dana ve Photoshopu s oblibou vytváří velice nepravděpodobné a neobvyklé kombinace a podoby jablečných produktů – na Twitteru si například velkou popularitu získal obrázek PowerMacu G3 s mechanikou LaserDisc, nebo první Mac mini v obligátní béžové barvě a osmdesátkovém „macintoshovském“ designu. Do svých photoshopových děl se Dana podle svých vlastních slov snaží vnést jistou satiru, jejímuž psaní se původně chtěla věnovat. Baví ji vytvářet alternativní realitu, ve které je zkrátka možné vše. Photoshop je pro Danu také svým způsobem meditativní proces, ve kterém se často ztrácí.

Při své práci často vzpomíná na osmdesátá a devadesátá léta minulého století, kdy podle ní každý výrobce experimentoval naprosto se vším, ať už to byl design, periferie nebo funkce. Mezi její favority patří mimo jiné také titanový PowerBook G4, který se ve svých dílech pokusila přetvořit třeba v PDA nebo netradičně řešený notebook. Na počítače z devadesátých let minulého století zase Dana ve Photoshopu „nainstalovala“ současné operační systémy, klávesnici Apple Extended Keyboard propůjčila design Magic Keyboard. Danu najdete na sociální síti Twitter pod přezdívkou NanoRaptor.