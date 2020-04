Máte rádi retro? Pak si novou hru Hyperspace Delivery Service pro iOS určitě zamilujete

Uznáváme, že retro her jsme tu v poslední době měli nespočet a takřka se s nimi roztrhl pytle, ale vězte, že v případě Hyperspace Delivery Service se jedná o zcela jinou ligu. Hra totiž částečně navazuje na Oregon Trail, tedy jednoduchou hříčku z roku 1971, která symbolizovala počátek éry videoher. Vývojáři ze Zotnip tento koncept vzali, přidali sci-fi kabátek, prazvláštní mimozemšťany a vypustili titul zpět do oběhu. Pokud tedy pokukujete po něčem originálním a mírně kyberpunkovém, rozhodně čtěte dále.

Hra Hyperspace Delivery Service není žádnou novinkou, o čemž svědčí nejen její retro grafická stránka, ale i datum vydání. Původně totiž titul zamířil na Steam již loni a vydobyl si poměrně širokou hráčskou základnu, která si oblíbila roztodivné postavy i zvláštní kombinaci žánrů. Místo cestování po oregonské stezce totiž vyrazíte do hlubokého vesmíru a pokusíte se dovést svou vesmírnou loď na planetu Miridian V, kam máte doručit důležitou zásilku. Ač to může znít jednoduše, pro vás tento výlet neznamená dovolenou, nýbrž konstantní starost o posádku, zásoby a případné vnější i vnitřní hrozby. Nechybí tedy nejrůznější schopnosti či nutnost odrážet útoky vesmírných pirátů, zajišťovat chod lodi a těžit suroviny. To vše za doprovodu epického kyberpunkového vesmírného soundtracku a příjemného retro kabátku.

Kromě těchto aspektů však hra překvapí také možnostmi, které jsou vzhledem k retro pojetí poměrně nadčasové a překvapující. Hra například efektivně mění 2D a 3D režim, který se přepíná podle potřeby a zatímco na kapitánském můstku je dočkáte jen dvou rozměrů, při boji vám vývojáři nabídnou jakýsi hybrid, který připomíná například Dooma nebo legendární střílečku Quake. Pokud se tedy poohlížíte po něčem originálním, co vám nějakou dobu vydrží a zároveň vyžaduje kromě solidní dávky humoru i nějakou tu strategii a plánování, Hyperspace Delivery Service je přesně pro vás. Stačí zamířit na App Store a hru si za příznivých 125 korun pořídit.