iPady jsou i nadále nejprodávanějšími tablety světa

Ač poslední dobou Apple zažívá pořádně perné dny a týdny, prodeje jeho zařízení klesají rapidním tempem a společnost může být ráda, že se daří alespoň službám, přece jen je tu jedna příjemná pozitivní zpráva. Podle nejnovější zprávy výzkumné společnosti Strategy Analytics si totiž technologický gigant opět připsal prvenství a vévodil žebříčku prodejnosti tabletů, a to rovnou z hlediska celého roku 2019. I když například u prodejů iPhonů nyní Apple poměrně strádá, iPad by mohl společnost znovu vytáhnout nad vodu a zajistit pěkná prodejní čísla.

Analytická společnost Strategy Analytics je známá svými přesnými prognózami i efektivním výzkumem trhu, který ve většině případů skvěle reprezentuje skutečnost. Výjimkou není ani nejnovější zpráva, která hraje do karet Applu a nabízí zákulisní pohled na trh s tablety z hlediska výrobců procesorů – tedy stěžejního komponentu tabletu. Z průzkumu plyne, že téměř polovina prodaných tabletů v roce 2019 bylo osazeno procesorem od Applu. Dohromady si jablečná společnost vysloužila rovnou 44% podíl, zatímco Qualcomm a Intel získaly „pouhých“ 16 %. Nepříliš angažovaný Samsung a společnost MediaTek pak akumulovaly kolem 24 %. Celkové příjmy z trhu s tablety pak povyskočily o 2 % na 1,9 miliard dolarů. Applu se zkrátka daří a nevypadá to, že by se měl tento trend v brzké době měnit, k čemuž částečně přispívá i vydání nové klávesnice Magic Keyboard.

Z pohledu Applu se jedná o naprosto vynikající výsledek, který se bude s trochou štěstí v průběhu času ještě zlepšovat. Jablečná společnost má totiž v rukávu celou řadu es a už jen samotný koncepty naznačují, že budoucnost iPadu by mohla přinést řadu přelomových novinek. Jak rychle je bude ze svého rukávu tahat si nicméně nyní předpovídat netroufneme.