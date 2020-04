Jak fotí nový iPad Pro (2020) v porovnání s iPadem Pro (2018) a iPhonem 11 Pro

Letošní iPad Pro je vůbec prvním iPadem, který společnost Apple opatřila dvojitým fotoaparátem. Nejnovější testování ukázalo, že se fotoaparát tabletu neshoduje se standardy fotoaparátu nejnovějšího modelu iPhonu. Fotoaparát iPadu Pro 2020 se rozhodl prozkoumat vývojář Sebastien de With, který se podílel například na vzniku aplikace Halide Camera. Podle něj fotosestava letošního iPadu Pro nedosahuje kvalit fotoaparátů iPhonů řady 11.

Fotogalerie iPad Pro 2020 fotoaparat srovnani 1 iPad Pro 2020 fotoaparat srovnani 2 Vstoupit do galerie

Fotografie, pořízené za pomoci širokoúhlého objektivu iPadu Pro 2020 jsou téměř k nerozeznání od snímků, které byly pořízeny iPadem Pro z roku 2018. Samotné zpracování obrazu se u obou modelů liší, to je ale podle de Witha způsobené softwarovými vylepšeními, nikoliv hardwarem fotoaparátu tabletu. Letošní iPad Pro postrádá výrazná vylepšení, kterých se dočkaly loňské iPhony – jedná se například o funkci Deep Fusion. Na srovnání fotografií z obou modelů iPadu Pro se můžete podívat ve fotogalerii tohoto článku. Fotoaparát letošního iPadu Pro je podle de Witha nejlépe srovnatelný s fotoaparátem iPhonu 8. De With nicméně podotýká, že přestože kvality fotoaparátu iPadu Pro 2020 nedosahují kvalit fotoaparátu loňských iPhonů, jedná se stále o skvělou sestavu. V galerii na boku můžete vidět srovnání fotografií obou iPadů Pro – snímek z iPadu Pro 2018 je vlevo.

Fotogalerie ipad pro compare iPad Pro 2020 fotoaparat srovnani 3 Vstoupit do galerie

Co se týče ultra širokoúhlého fotoaparátu letošního iPadu Pro, nejedná se o tentýž modul, který si loni v září odehrál premiéru u iPhonu 11 a iPhonu 11 Pro – ohnisková vzdálenost činí 14 mm namísto 13 mm. Ani senzor fotoaparátu se neshoduje s tím u iPhonu 11 a 11 Pro – namísto 12MP modulu najdeme u letošního iPadu Pro 10MP ultraširokoúhlý senzor s rozlišením 3680 x 2760 pixelů. Znamená to, že menší senzor nabízí ve srovnání s iPhonem 11 mírně vylepšenou citlivost při minimální expozici – 1/ 62 000 sekundy vs. 1/62 000 sekundy. Nový LiDAR skener u iPadu Pro 2020 nemá podle de Witha na vylepšení kvality fotografií žádný vliv – alespoň prozatím. V galerii vedle tohoto odstavce můžete vidět srovnání fotek iPhonu 11 Pro (vlevo) a iPadu Pro 2020.