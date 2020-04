Do ČR a SR dorazily první předplatné kanály pro aplikaci Apple TV

Před více než rokem odhalil Apple světu novou podobu své aplikace Apple TV pro iOS, iPadOS, macOS a tvOS. Jednou z jejích nejzajímavějších novinek byly kanály na bázi předplatného, které si mohli uživatelé prostřednictvím aplikace zaplatit a pak přes Apple TV sledovat. Diváci si takto mohli přes Apple TV předplatit například různé sporty, dokumenty či filmové nebo seriálové kanály, což byla pro mnohé velmi zajímavá novinka. Jak už to však u podobných věcí bývá, kanály byly “US only”. Tato skutečnost se však nyní mění. První předplatné kanály v aplikaci Apple TV si lze totiž užít už i v Česku a na Slovensku.

Fotogalerie kanaly apple tv5 kanaly apple tv1 kanaly apple tv2 kanaly apple tv3 +6 Fotek kanaly apple tv4 kanaly apple tv6 kanaly apple tv7 kanaly apple tv8 kanaly apple tv9 Vstoupit do galerie

V našich luzích a hájích si lze nově užít kanály Noggin a Tastemade. Zatímco první zmíněný kanál cílí především na dětské publikum, jelikož je plný pohádek, druhý ocení i dospělí diváci milující jak vaření, tak nejrůznější seriálová dobrodružství. U prvního kanálu platí, že po uplynutí dvouměsíční bezplatné zkušební doby vyjde jeho sledování na 69 korun měsíčně, u druhého pak zaplatíte po sedmi dnech bezplatné zkušební doby 49 korun měsíčně. Kanály lze přes rodinné sdílení sdílet s rodinou a pořady na nich můžete po stažení sledovat i offline. Bohužel, český dabing u pořadů najdete jen v případě dětského kanálu, což je možná trochu škoda.

Přidání prvních dvou kanálu do české a slovenské verze aplikace Apple TV proběhlo v naprosté tichosti a dá se očekávat, že stejným způsobem do ní dorazí i kanály další. Ani u nich se však bohužel nedá příliš doufat v to, že budou s českým dabingem, nebudou-li to buď kanály pro děti, nebo odnože českého HBO, Netflixu či jiných služeb. To se však vzhledem k tomu, jaké marže si Apple účtuje na službách, nedá příliš očekávat.