5 nejlepších aplikací pro Apple TV, které vás zaručeně rozhýbou

Přinutit se ke cvičení v prostředí domova může být někdy náročné – obzvlášť pokud jste byli zvyklí na posilovnu nebo venkovní aktivity. S tou správně vybranou aplikací se ale i domácí cvičení může stát zábavou, která navíc přinese kýžené výsledky. Někomu se lépe cvičí, pokud instrukce namísto displeje smartphonu sleduje na obrazovce televize. Které fitness aplikace pro Apple TV byste si neměli nechat ujít?

Just Dance Now

Aplikace Just Dance Now ve verzi pro Apple TV má spoustu výhod – veškeré pohyby vidíte na opravdu velké obrazovce (ve srovnání s Macem), a namísto iPhonu držíte při tanci v ruce svůj Apple TV ovladač, který je oproti smartphonu výrazně odolnější, a v případě jeho nechtěného puštění z ruky nehrozí tak velké škody. Just Dance nabízí rozsáhlou knihovnu skladeb všech možných žánrů a nabídne zábavné taneční choreografie pro začátečníky i pokročilé. Pokud jste soutěživí, můžete se utkat s vašimi přáteli, rodinou, nebo třeba uživateli z celého světa.

Streaks Workout

Aplikace Streaks Workout se stane vaším virtuálním fitness trenérem. Na obrazovce vaší televize si můžete pustit jakékoliv ze třicítky bezplatných cvičení, které Streaks Workout nabízí. Kromě toho si můžete v aplikaci sestavit také vlastní cvičební plány a programy, na výběr máte z několika různých délek cvičení od šesti do třiceti minut. Při cvičení se můžete nechat doprovodit hudbou z vaší knihovny na Apple Music, samozřejmostí je synchronizace napříč Apple zařízeními.

AtHomeWorkouts DailyBurn

Jak název napovídá, vychází aplikace AtHomeWorkouts DailyBurn vstříc všem, kteří dávají (nebo kvůli momentální situaci musí dát) přednost cvičení mezi čtyřmi stěnami. Na obrazovku vaší Apple TV přinese aplikace AtHomeWorkouts bohatou nabídku cvičení, mezi kterými si jistě vyberete to ideální pro sebe. Potřebujete zhubnout, dostat se opět do formy, nabrat svaly, nebo se spíše odreagovat při józe? AtHomeWorkouts má pro každého něco.

adidas Training by Runtastic

Máte na cvičení jen pár minut dennně? I během této relativně krátké doby se toho dá hodně stihnout a dokázat. V aplikaci adidas Training by Runtastic najdete širokou nabídku jednotlivých cvičení i celých sestav podle toho, zda chcete zkrátka jen být víc fit, zhubnout, nebo třeba nabrat svalovou hmotu. Můžete si nechat buďto vytvořit vlastní tréninkový plán, nebo cvičit podle sebe a svých představ a potřeb.

Zova

Aplikace Zova vám pomůže dostat se do formy a být zdravější, šťastnější … zkrátka tak trochu lepší. Kromě toho, že vám Zova umí nabídnou zajímavé a zábavné cvičební plány, vás umí také náležitě povzbudit a motivovat. Zova vám ke cvičení naservíruje hudbu z vaší knihovny na Apple Music nebo Spotify. Zova také nabízí speciální program, díky kterému můžete po cvičení spálit pár „bonusových“ kalorií navíc.