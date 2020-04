Apple svým čerstvým krokem potvrdil brzký příchod Powerbeats Pro 2

Příznivci sluchátek od společnosti Beats, kterou odkoupil před pár lety Apple, budou mít velmi pravděpodobně v brzké době důvod k oslavě. Apple totiž začal aktivně zajišťovat certifikaci pro novou generaci sluchátek Powerbeats Pro. Jejich první generace si svou premiéru odbyla již před více než rokem a tak je zřejmě načase, aby dostala upgrade.

Zatímco před pár týdny získal Apple certifikace o FCC, před dvěma dny se mu to samé podařilo v Malajsii u tamního úřadu SIRIM. Vyplývá to alespoň z jeho databáze, ve které se objevila sluchátka s označením A2453 a A2454 (jedno sluchátko je levé, druhé pak pravé – jedná se však o tentýž model), které se shoduje s označením v databázi FCC. Právě díky tomu tak můžeme s jistotou říci, že se jedná o nové Powerbeats Pro, jelikož databáze FCC obsahovala i jejich nákresy. Ty ukázaly, že po designové stránce se sluchátka od modelu z minulého roku lišit nebudou. Veškerá vylepšení tak proběhnou zřejmě “pod kapotou”.

Jako nejpravděpodobnější vylepšení nových Powerbeats Pro se v tuto chvíli jeví nasazení aktivního potlačení okolního hluku a režimu propustnosti, kterými nyní disponují například AirPods Pro či Beats Solo Pro. Překvapením by nebylo ani zvýšení voděodolnosti, které by umožnilo využití sluchátek při mnohem větším počtu sportů. Dalšího vylepšení by se mohla dočkat výdrž, která by se mohla o pár hodin prodloužit. Co se pak týče vizuální stránky, očekávat se dají minimálně nové barevné varianty.

Fotogalerie Powerbeats Pro Powerbeats Pro v krabičce Powerbeats Pro 3 Powerbeats Pro modrá varianta Powerbeats Pro 2 Powerbeats Pro černá varianta Powerbeats Pro 4 +5 Fotek Powerbeats Pro Powerbeats Pro5 Powerbeats Pro powerbeats-test-vodeodolnosti-4 Vstoupit do galerie

Kdy přesně se představení nové generace sluchátek Powerbeats Pro dočkáme je v tuto chvíli nejasné. Jelikož však Apple již poctivě zařizuje certifikace, je prakticky jasné, že nás od jejich odhalení mohou dělit klidně už jen hodiny či dny. Ať už jsou sluchátka jakkoliv daleko, je v tuto chvíli jasné, že odhalení proběhne stejně jako v minulém roce skrze tiskovou zprávu.