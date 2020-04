Apple chce naučit své produkty ještě lépe rozpoznávat hlas

To, že jablečná společnost do odvětví umělé inteligence sype astronomické částky a neváhá přicházet s troufalými a ambiciózními plány je poměrně známá věc. Přesto však Applu v ohledu rozpoznávání hlasu dosud pokulhával a Siri výrazně zaostávala za konkurencí v podobě Google Assisstant a za Alexou. To se ale naštěstí pravděpodobně začne postupně měnit, jelikož společnost zapojila do práce celou řadu expertů na tuto problematiku, kteří jsou již na stopě efektivnímu a reálně fungujícímu řešení.

Hlasová asistentka Siri je sice příjemnou společnicí, která za vás nastaví budík a pomůže vám vyhledat nejlepší restaurace v okolí, ale v mnoha ohledech je pořád ještě v prvopočátcích. Ač se totiž pojem umělá inteligencí skloňuje v technologickém světě čím dál častěji, nejedná se o zázračný lék na všechny problémy. O tom by mohli vyprávět experti povolaní Applem, kteří dostali za úkol vyšperkovat AI tak, aby dokázala lépe rozpoznávat hlasové příkazy a efektivně na ně reagovat. Dva odborníci na umělou inteligenci, Matthias Sperber a Matthias Paulik, své poznatky shrnuli v článku publikovaném před několika dny, kde popisují překážky při výzkumu a především technologické problémy, které jejich práci doprovázejí. Na rozdíl od ostatních publikací se však nejedná o další z mnoha potenciálních řešení, nýbrž o výzvu, jež má sjednotit vědce i inženýry pracující na umělé inteligenci a rozvinout dialog nad tím, kterým směrem by se mělo odvětví posunout.

Je však poměrně překvapivé, že jindy tajnůstkářský a „nedobytný“ Apple v podstatě veřejně přiznal, že ani jemu se nevyhýbají problémy spojené s technologickým světem. Oba výzkumníci navíc nastínili i budoucí vývoj Siri a především zlepšení technologie rozpoznání hlasu pomocí takzvaného „end-to-end modelu“, jenž má zajistit rychlejší zpracování a efektivnější výsledky. Tak či onak je podobná iniciativa rozhodně dobrým krokem a nezbývá než doufat, že se jablečná společnost do budoucna tohoto přístupu bude držet. Konec konců, je takovým nepsaným tajemstvím, že Apple na umělé inteligenci vyjma Siri pilně pracuje. O tom svědčí například zaměstnání odborníka Iana Goodfellowa, který dlouhou dobu dohlížel na AI v Googlu. Stejně tak nedávno došlo k akvizic rovnou několika společností a jejich zařazení do portfolia jablečné společnosti. Uvidíme, zda se jednou Apple pochlubí nějakým revolučním řešením.