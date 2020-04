7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (23. 4. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Klíčem k úspěchu a co možná nejvyšší produktivitě je pořádné plánování, bez kterého se zkrátka neobejdete. V tomto směru by vám dokázala pomoci aplikace Do.List: To Do List Organizer, jenž slouží pro tvorbu nejrůznějších seznamů s úkoly. U těch navíc můžete nastavovat různou prioritu, a to podle toho, zdali je musíte vykonat dnes, zítra, nebo ještě později.

Původní cena: 129 Kč (25 Kč)

Určitě jste již někdy viděli kouzelníka, který dokázal z nafouknutých balónků vytvarovat ty nejrůznější objekty a zvířátka. V rámci aplikace Balloonimals budete jemně foukat do mikrofonu vašeho iPhonu, čímž „nafouknete“ vlastní balónek a následně vám již jen stačí si vlastní zvířátko vytvarovat dle sebe.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Aplikace Filter Candy se dá označit za jakousi sbírku těch nejrůznějších efektů a nástrojů, díky kterým můžete vaše snímky a fotografie posunout na zcela novou úroveň. V případě této aplikace ale padají světla reflektorů především na zmiňované efekty. Ty jsou totiž parádně propracované a rozhodně se z nich vyberete.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Hledáte nějakou zábavnou hru pro váš jablečný tablet, která by vás dokázala náramně zabavit? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, pak je tady Edna & Harvey: The Breakout přímo pro vás. V této hře totiž hrajete za mladou dívku jménem Edna, kterou doprovází mluvící králíček Harvey a spolu se snaží o útěk z cely. Problémem ale je, že si Edna nepamatuje na nic ze své minulosti a vy tak musíte odkrýt celou pravdu.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)

Četli jste někdy knihu zvanou Pilíře země, kterou publikoval spisovatel Ken Follet? Příběh této knihy totiž vypráví hra The Pillars of the Earth Game. Vy se tak ocitnete v rolích třech hlavních postav a získáte perfektní možnost. Můžete se totiž rozhodovat sami za sebe a případně tak změnit původní knižní příběh a odhalit řadu tajemství. Hra se odehrává ve dvanáctém století v Anglii, v době, kdy všude zuří válka a vy se potřebujete poprat o přežití.

Původní cena: 129 Kč (49 Kč)

Perfektním způsobem, jak se procvičit v angličitně, nebo si případně rozšířit slovní zásobu, je plněním různých křížovek a hledáním slov. Přesně o tomto je i hra Ultimate Word Search Pro, ve které budete muset na několika úrovních hledat všelijaká slova.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Jak již samotný název napovídá, zakoupením aplikace Power Contacts Export&Backup+ získáte perfektní nástroj, který slouží pro zálohování vašich kontaktů. Hlavní výhodou je, že tato aplikace vaše kontakty nikam nezveřejňuje a exportuje je buďto lokálně, nebo je uloží na váš iCloud.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)