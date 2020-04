7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které získáte zdarma nebo se slevou (23. 4. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Pokud už nějakou dobu sbíráte různé recepty, pravděpodobně jste se již nejednou ocitli v situaci, kdy jste v nich měli pořádný chaos. Tento problém se může stát minulostí s aplikace Paprika Recipe Manager 3. Jedná se totiž o přehledný organizér vašich receptů, ve kterých se v rychlosti zorientujete a nestane se vám, že byste si nějaký recept někdo založili a ztratili. Tato aplikace vám navíc umožní plánovat si jídla přímo v kalendáři, vytvářet nákupní seznamy a řadu dalších užitečných funkcí.

Původní cena: 749 Kč (379 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Paprika Recipe Manager 3 1 Aplikace se slevou-Paprika Recipe Manager 3 5 Aplikace se slevou-Paprika Recipe Manager 3 4 Aplikace se slevou-Paprika Recipe Manager 3 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Paprika Recipe Manager 3 2 Vstoupit do galerie

Co takhle upravit zvuk vaší klávesnice? S tímto si hravě poradí aplikace Loud Typer, která dokáže simulovat různé zvuky při každém vašem úhozu do klávesy. Loud Typer se navíc kompletně ovládá z horního menu baru, kde vám již jen postačí zvolit požadovaný zvuk a v momentě si můžete připadat, že píšete například na psacím stroji.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Loud Typer 3 Aplikace se slevou-Loud Typer 2 Aplikace se slevou-Loud Typer 1 Vstoupit do galerie

Ve hře The House of Da Vinci se přenesete zpět v čase do období renesance, konkrétněji přímo do domu legendárního umělce Leonarda da Vinciho. V této proslulé budově na vás bude čekat spousta mechanických hlavolamů a hádanek, které již jen čekají na vyřešení.

Původní cena: 229 Kč (129 Kč)

Jak již samotný název napovídá, aplikace PDF Plus – Merge & Split PDFs vám pomůže při práci s vašimi dokumenty ve formátu PDF. Tento nástroj dokáže spojit či rozdělit samotné dokumenty, poradí si s přidáním vodoznaku a taktéž nabízí režim pro oříznutí.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

S pomocí aplikace DVD_Creator můžete rychle a hlavně jednoduše vypalovat váš multimediální obsah na DVD. To ale samozřejmě není všechno. Tento nástroj je nadále schopen vytvářet takzvané obrazy disku přímo z vašich videí a samozřejmostí poté je, že si DVD_Creator rozumí se všemi dnes nejpoužívanějšími formáty.

Původní cena: 179 Kč (149 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-DVD_Creator 1 Aplikace se slevou-DVD_Creator 5 Aplikace se slevou-DVD_Creator 4 Aplikace se slevou-DVD_Creator 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-DVD_Creator 2 Vstoupit do galerie

Jablečné počítače mají většinou poměrně malé úložiště, které se dokáže v rychlosti zaplnit. Aplikace PS Tracker dokáže monitorovat využití vašeho disku a pomocí koláčového grafu vám ukáže, kolik máte volného místa, kolik je naopak zabráno a poskytne vám řadu dalších funkcí.

Původní cena: 129 Kč (79 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-PS Tracker 1 Aplikace se slevou-PS Tracker 5 Aplikace se slevou-PS Tracker 4 Aplikace se slevou-PS Tracker 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-PS Tracker 2 Vstoupit do galerie

Řadíte se mezi milovníky her, ve kterých můžete vzít osud do svých rukou a téměř si zahrát na boha? V takovém případě by ve vaší knihovně rozhodně neměla chybět hra Reus, ve které ovládáte speciální obry. Tito obři vám totiž pomohou přetvořit planetu k obrazu svému, mezi což se řadí tvorba hor, oceánů, lesů a řady dalších.

Původní cena: 9,99 € (2,50 €)