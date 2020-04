Takto by mohl vypadat XCode na iPadu

Je to již pár dní, co jsme informovali o nenadálém rozhodnutí Applu vyslyšet dlouholeté prosby fanoušků i vývojářů a konečně přispěchat s plnohodnotným vývojovým prostředím Xcode i pro iPady a iPhony. Tuto možnost má podle leakera a důležitého interního zdroje Jona Prossera nabídnout Apple již v iOS a iPadOS 14, tudíž je vydání takřka za rohem. Tvůrci by tak již nemuseli spoléhat na Macy a porty, jednoduše by vyvíjeli přímo pro dané zařízení bez jakéhokoliv omezení.

Ač jsou pro jablečnou společnost Macy a MacBooky stále velmi důležité, iPady částečně těmto zařízením přebírají uživatele a stávají se plnohodnotnými produkty schopnými částečně nahradit počítače. Z tohoto důvodu fanoušci i vývojáři již léta volají po tom, aby byl software Xcode, tedy vývojové prostředí pro jablečný systém, dostupný i na iOS a iPadOS. Dosud sice Apple tyto výzvy úspěšně ignoroval a úsměvem na tváři, ale nakonec polevil a podle leakera Jona Prossera se softwaru dočkáme již v nových verzích systému. Zatím se sice pochopitelně neví, jak bude vše fungovat a vypadat, ale designér Parker Ortolani příliš neváhal a okamžitě přispěchal s elegantním konceptem, který láká na příjemné a intuitivní ovládání i širokou škálu funkcí.

Fotogalerie ipad xcode 1 ipad xcode 2 ipad xcode 3 ipad xcode 4 +2 Fotek ipad xcode 5 Vstoupit do galerie

Pokud se Apple přece jen rozhodne Xcode na iPhone a iPad vydat, je očekávané, že se bude jednat o mírně ořezanou, ale neméně estetickou verzi, která nabídne adekvátní funkce a především intuitivní ovládání. To má údajně stavět jak na možnosti využívat klávesnici a myš, tak na dotykovém přístupu, jenž však nemá být krkolomný a nepraktický. Koncept tak znázorňuje větší tlačítka, rozprostřené menu a přehledný zdrojový kód uprostřed obrazovky, zatímco po straně se nachází rychlá nabídka se systémovými možnostmi. Zároveň by Xcode pro iPad obsahoval i jakýsi náhled, který by umožňoval zobrazit si prototyp aplikace v reálném čase. Díky tomu by vývojáři mohli testovat software přímo ve vývojovém prostředí bez nutnosti připojovat externí zařízení. Stejně tak by nechyběla funkce debug a konzole ukazující výstupy. Rozhodně se jedná o ambiciózní nápad, jehož realizace není vzhledem ke komplexnosti a složitosti vývojového prostředí vůbec jednoduchá. Má-li však jablečná společnost reálné plány pro vydání Xcode na iPadOS a případně i iOS, máme se na co těšit.