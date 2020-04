Sběratelé odznáčků na Apple Watch, plačte. Apple letos výzvu ke Dni Země vynechá

Kalendář dnes ukazuje 22. duben, což pro svět znamená každoročně jediné – oslavy Dne Země. Ty se zpravidla nesou v enviromentálním duchu a točí se zejména okolo venkovních aktivit, které jsou prospěšné jak pro Zemi, tak pro společnost. V minulých letech se do oslav Dne Země velmi rád zapojoval i Apple a to především pořádáním speciální fitness výzvy pro majitele Apple Watch, kteří v rámci ní mohli za svou aktivitu získat speciální odznáček a samolepky do iMessage. Letos však bohužel nic takového možné není.

V uplynulých dnech se čím dál častěji spekulovalo nad tím, zda Apple výzvu ke Dni Země letos uspořádá či nikoliv. O jejím pořádání totiž zpravidla svět věděl několik dní před jejím vypuknutím, aby se na ní mohl řádně připravit. Letos však bylo v tomto ohledu ticho po pěšině a to zůstává i dnes – tedy přesně na Den Země. Že výzva nebude navíc potvrdil na Twitteru i jeden z leakerů, který se odhalováním výzev dlouhodobě zabýval. Pokud jste tedy po novém odznáčku prahli i vy, budete si muset minimálně v případě Dne Země počkat do příštího roku.

Ačkoliv Apple oficiální vyjádření k odpískání tradiční výzvy neposkytl, je prakticky jasné, že má tento krok co do činění s pandemií koronaviru. Ta uvěznila stovky milionů lidí v domácí izolaci, která větší fyzickou aktivitu velmi ztěžuje a je tudíž jasné, že získání odměny právě za ní by bylo tentokrát poměrně obtížné. Apple by navíc výzvou riskoval to, že své uživatele přiměje k vyběhnutí ven, čímž se vystaví riziku nákazy. De facto by je tak přiměl k porušování vládních nařízení některých zemí, což by bylo nepřípustné.