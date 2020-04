Na iPhony dorazila parádní akční střílečka Dino Squad

Pokud máte rádi dinosaury, a zejména obří plazy s přidělanými raketomety a šíleným úsměvem na šupinaté tváři, měli byste zbystřit. Po dlouhém čase stráveném v betě, kdy byly pilovány i ty nejmenší detaily, totiž světlo světa spatřila očekávaná akční střílečka Dino Squad od studia Pixonic, kde se vžijeme do role těchto gigantů a poměříme síly s ostatními po zuby ozbrojenými dinosaury. Po dlouhé době tu tak máme další zajímavou hříčku, která dokáže pobavit i zabavit a nabízí unikátní herní mechaniky.

Co si budeme nalhávat, vžít se do role T-Rexe s raketometem byl snad dětský sen každého z vás. Vývojáři ze studia Pixonic naštěstí neváhali a jali se hráčům tuto tajnou touhu splnit. Přišli totiž s pozoruhodnou a neméně šílenou střílečkou Dino Squad, kde na nás čeká pořádně rozmanitý arzenál zbraní a frenetický soubojový systém, který staví především na nutnosti zlikvidovat ostatní hráče předtím, než se jim podaří vás zabít. Nechybí až 17 druhů dinosaurů, které si můžete postupně vylepšovat a dotahovat k dokonalosti. Každý z nich navíc oplývá nejen vlastní sadou smrtících zbraní, ale také osobitými schopnostmi a genetikou, jež se v boji ukáže jako silný pomocník.

A pokud by vám to bylo málo, stačí popadnout minigun či granáty a rozmetat protivníky pomocí nich. Propracovaný příběh však rozhodně nečekejte, Dino Squad staví výhradně na akci říznuté dávkou pořádně strategie a především multiplayeru, který je alfou a omegou hry. Na druhou stranu vám absenci vyprávění možná vynahradí prostředí, které je vzhledem ke grafické stránce poměrně realistické a nabízí celou plejádu možností jak ho využít ve váš prospěch. Chcete snad shodit nepřítele do lávového bazénu, nebo ho nabodnout na skálu? Podobných situací je nepřeberné množství a je jen na vás, zda se rozhodne jich využít. V každém případě se jedná o příjemnou jednohubku, která rozhodne na pár hodin zabaví. Pokud se tedy nudíte a nevíte do čeho píchnout, doporučujeme zamířit na App Store a Dino Squad si zdarma stáhnout.