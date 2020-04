Máte rádi netradiční hry? Pak na iPhonu vyzkoušejte Castle of White Night

Je to již nějaký ten pátek, co jsme informovali o pozoruhodné retro hříčce Castle of White Night z dílny studia Game Stew, která zaujala svou vizáží a především hratelností ze staré školy. Vývojáři však tehdy ohledně vydání poměrně mlžili a stále nebylo jasné, kdy hra nakonec na iOS a Android zamíří. Tvůrci ale naštěstí prosby fanoušků vyslyšeli a oficiálně oznámili, že titul na mobilní platformy vychází již nyní. Co můžeme od této pocty žánru očekávat?

Jak jsme již zmínili, Castle of White Night hraje především na nostalgii, kterou navozuje zejména díky retro audiovizuální stránce a stařičké hratelnosti, jež však nepostrádá zábavnost a originalitu. Podíváme se totiž do útrob starého hradu a zvláštního labyrintu, kde samozřejmě nechybí celá řada skrytých pokladů a nepřátel, jenž nám budou ztěžovat naši výpravu. Naším cílem bude osvobodit ztracené duše, které jsou v hradu uvězněny. Naštěstí se hra ale striktně nedrží starých standardů žánru, a ač nabízí pohled z první osoby a pixelovou grafiku, zároveň se může pochlubit novým systémem mapy, jenž bude automaticky sledovat váš pohyb a označovat místa, kde jste již byli. Pokud si pamatujete na adventury z konce 90. let, jistě nám dáte za pravdu, že tehdy byly podobné vymoženosti spíše vytouženým přáním.

Samozřejmě nechybí ani bohatá nabídka postav, z nichž si můžete vybrat. Každá totiž disponuje jinými schopnostmi a nabízí nejen mírně odlišnou hratelnost a nutnost zvolit jinou strategii boje, ale také jinou obtížnost. Pokud máte tedy zálusk na titul, který vzdává hold starým dobrým časům a nabízí celou řadu prvků ze staré školy, Castle of White Night je přesně pro vás. Hru navíc na App Store pořídíte již za příjemných 125 korun, což je vzhledem k zábavě, kterou vám titul poskytne nanejvýš odůvodněná cenovka. Máte-li odvahu pustit se do podzemí tohoto nebezpečného hradu, rozhodně důrazně doporučujeme dát této netradiční hře šanci.