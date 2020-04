Jak na iPhonu změnit pohlaví Siri

I přesto, že Siri prozatím není k dispozici v českém jazyce, tak ji v Česku používá nespočet lidí v angličtině. Angličtina v dnešní době, především tedy u mladých lidí, není žádný problém. Ve výchozím nastavení iPhonu či iPadu je hlas Siri nastaven na ženu, společně s klasickým přízvukem. Věděli jste však o tom, že z hlasové asistentky můžete udělat hlasového asistenta, anebo si můžete dokonce nastavit, jaký přízvuk bude Siri mít? Pokud chcete zjistit, jakým způsobem lze na iPhonu či iPadu změnit hlas Siri, tak dočtěte tento článek až do samotného konce.

Jak na iPhonu změnit hlas u Siri

Pokud chcete na vašem iOS či iPadOS zařízení změnit hlas Siri, tak se prvně přesuňte do nativní aplikace Nastavení. Jakmile tak učiníte, tak v menu sjeďte o něco níže, dokud nenarazíte na sekci s názvem Siri a hledání, kterou rozklikněte. Zde poté stačí, abyste v menu vybrali možnost Hlas Siri. V případě, že chcete změnit pohlaví Siri, tedy aby na vás místo ženy mluvil muž (popřípadě naopak), tak stačí, abyste níže v kategorii Pohlaví vybrali to, které preferujete. Ve stejné sekci výše si poté můžete vybrat přízvuk vašeho hlasového asistenta. Pokud tedy máte radši americký přízvuk a nejste zastánci toho britského, můžete si jej zde změnit.

Jak už jsem zmínil v úvodu, tak Siri stále není k dispozici v českém jazyce. Na druhou stranu je ale k dispozici v jiných světových jazycích. Někteří z vás by možná chtěli Siri využít jakožto „pokusného králíka“, pokud se snažíte učit nějaký jazyk. Osobně jsem se při učení španělštiny rozhodl Siri přepnout do tohoto jazyku, čímž jsem si jednak mohl vyslechnout španělštinu, a jednak jsem na Siri mohl také španělsky mluvit. Pokud tedy patříte mezi lidi, kteří se učí nějaký jazyk, tak si zkontrolujte, zdali jej nenabízí i Siri, abyste se tímto způsobem mohli vzdělávat. Čeština by se u Siri mohla objevit již v rámci iOS 14, a to díky zpřístupnění frameworku, díky kterému budou vývojáři schopni vytvářet další jazykové mutace.