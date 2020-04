Ikonický American Idol je nyní kvůli koronaviru natáčen přes iPhony

Koronavirová pandemie zachvátila takřka celý svět a donutila jednotlivé vlády a společnosti zapojit řadu drastických opatření, která nemají v dnešní moderní společnosti obdoby. To mělo pochopitelně vliv nejen na technologické giganty, běžné podnikatele a střední podniky, ale i na kinematografický průmysl, který je svazován zejména nutností přítomnosti herců na „place“ a přímého mezilidského kontaktu. Naštěstí si tvůrci pěvecké soutěže American Idol dokázali poradit a přišli s netradičním řešením, a to natáčet vše na dálku pomocí iPhonů.

Pokud máte v oblibě seriálovou show American Idol, jistě jste znejistěli, když začali producenti ostatních snímků hromadně odkládat natáčení a celý kinematografický průmysl se takřka zastavil. Že podobný osud potká i tuto populární pěveckou soutěž bylo sázkou na jistotu, avšak nakonec se ukázalo, že byl pesimismus předčasný. Herci, účastníci a showrunneři totiž přispěchali s pořádně inovativním řešením, díky němuž je možné bez problému pokračovat v natáčení a uvést 26. dubna další díly. Konec konců, o svém plánu se rozhovořila i Trish Kinane, která dohlíží na celý průběh natáčení a zodpovídá za správné načasování vysílání. Podle ní s touto myšlenkou začala koketovat již před několika týdny, kdy bylo jasné, že se koronaviru jen tak nezbavíme a naše životy bude omezovat ještě dlouho.

„Většina z účastníka nové technologie velmi dobře ovládá, zejména tedy ty od Applu. Nakonec jsme se tedy rozhodli, že než abychom každému posílali drahou a složitou kameru spolu s dalším vybavením, jednoduše je necháme používat nadále iPhony, na které jsou zvyklí. Ostatně, prémiové modely jablečných telefonů svou kvalitou vytřou zrak i profesionálům a nedivila bych se, kdybychom je sami začali používat ve studiu. Ani nevíte, jak jsem ráda, že žijeme v době, kdy je podobná technologie standardem. Ještě 5 let zpátky bych se totiž obávala, že to nezvládneme a seriál budeme muset pozastavit,“ vyjádřila se Trish Kinane, producentka American Idol. Každý z účastníků si tak správně nastaví světlo, pozadí a pomocí svého iPhonu natočí vlastní část, která bude zakomponována do nového dílu seriálu. Rozhodně se ale jedná o skvělou iniciativu, která možná změní svět filmu tak, jak ho známe.