7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (22. 4. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Jak již samotný název napovídá, s pomocí aplikace PhotoTangler Collage Maker můžete vytvářet perfektní koláže, které potěší vás i vaše přátele. Tento nástroj vám navíc umožní spojit hned několik fotografií dohromady, s čímž si poradí s elegantní rychlostí.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

William Shakespeare je dodnes považován za největšího anglicky píšícího spisovatele a celosvětově nejvýznamnějšího dramatika. Zakoupením aplikace Shakespeare Pro získáte perfektní nástroj, který v sobě obsahuje všechna Shakesperova díla, která si můžete přečíst, načerpat informaci a ponořit se tak do tvorby tohoto významného muže.

Původní cena: 249 Kč (149 Kč)

Co takhle si zpříjemnit současné chvíle nějakou pořádnou hrou, která vás dokáže zabavit na dlouhé hodiny? V takovém případě vám můžeme doporučit hru OK Golf, ve které se ocitnete na golfovém hřišti. OK Golf vás na první pohled zaujme svou jednoduchostí a různými možnostmi, díky čemuž zabaví téměř všechny věkové kategorie.

Původní cena: 99 Kč (25 Kč)

Pokud hledáte nějaký jednoduchý nástroj pro tvorbu grafiky, pak byste určitě neměli přehlédnout dnešní akci na aplikaci Design & Flyer Creator Pro. Tento program vám totiž umožní vytvářet jakoukoliv grafiku, mezi kterou se řadí například plakáty, loga, vizitky a řada dalších. Aplikace si navíc rozumí se systémem vrstev, díky čemuž se pro vás samotná tvorba stane o poznání snazší.

Původní cena: 99 Kč (49 Kč)

S pomocí aplikace AirDisk Pro můžete v rychlosti proměnit váš iPhone, iPad či iPod v jakési úložiště, ke kterému můžete přistupovat skrze klasický počítač s operačním systémem Windows nebo Mac. Hlavní výhodou je, že například přímo z Finderu můžete přenášet různé soubory do vašeho telefonu a naopak.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Velice populární mobilní hra Lost Cities je dnes k dispozici zcela zdarma. Tato hra vás doslova zanese do nové země, kde bude vaším úkolem objevovat nová území a tajuplné mysteriózní místa. Obrovskou výhodou navíc je, že v Lost Cities můžete vyzvat i vaše kamaráda, nebo můžete poměřit síly s jednou ze čtyř přednastavených postav.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Perfektním způsobem, jak se parádně zrelaxovat, dokáže být sledování obyčejného ohňostroje. Přesně tohle vám umožní aplikace Fireworks Pro – Best Fireworks, která vám doslova přinese radost z ohňostrojů na displej vašeho iPhonu nebo iPadu. V níže přiložené galerii si můžete jednotlivé rachejtle prohlédnout.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)