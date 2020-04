Takto vypadají naživo samostatně dokoupitelná kolečka k Macu Pro v ceně nového iPhonu 11

Jablečná společnost často čelí poměrně nekompromisním vtípkům týkajícím se zejména vysoko nastavených cenovek a nepříliš lidových cen. Pravá smršť negativních komentářů se na hlavu Applu snesla již s oznámením ceny Pro Displaye XDR pro Mac Pro a úšklebky si pravděpodobně odnese i nové příslušenství k jablečnému stolnímu počítači. Jak jsme totiž informovali již před nějakou dobou, po dlouhém čekání byl konečně spuštěn prodej dodatečných koleček pro podstavec k Macu Pro. Jediným zarážejícím faktorem je ale cena, která se vyšplhala na 700 dolarů, tedy přes 20 tisíc korun. Tak či onak se ale první kusy dostaly k technologickým nadšencům, kteří je neváhali ukázat světu v jejich plné kráse.

Fotogalerie MacPro Wheels 2 MacPro Wheels 3 MacPro Wheels 4 MacPro Wheels 5 +6 Fotek MacPro Wheels 6 MacPro Wheels 7 MacPro Wheels 8 MacPro Wheels 9 MacPro Wheels Vstoupit do galerie

Pokud vlastníte nejnovější stolní počítač od Applu a pokukujete po nějakém příslušenství a zejména po nových dodatečných kolečkách k posuvnému podstavci, máme pro vás dobrou i špatnou zprávu. Dohromady vás totiž příslušenství k Macu Pro vyjde na necelých 21 tisíc korun. Na druhou stranu vás však může potěšit elegantní design, materiál z nerezové oceli a především jednoduchá montáž, s níž si poradí i nezkušení uživatelé. Balení totiž obsahuje všechny potřebné šroubky a přehledný, polopatický návod, který jasně popisuje jak kolečka k podstavci přidělat. A pokud budete chtít sáhnout rovnou i po klasických nožkách, připlatíte si dalších necelých 9 tisíc korun.. Prodej již před nějakou dobou začal a první kusy dorazily k zákazníkům a recenzentům, kteří se neváhali pochlubit designem a typickým minimalistickým balením.

Zda vám za to investice stojí necháme na vašem zdravém úsudku, ale na první pohled nevypadá příslušenství vůbec lacině. Apple si zkrátka na robustní konstrukci potrpí, o čemž svědčí i první dojmy uživatelů. Doufáte-li ale v levnější alternativu, nejspíše vás příliš nepotěšíme. Jablečná společnost si totiž podobné věci velmi dobře hlídá a spoléhá na to, že jen příslušenství z její dílny bude plně kompatibilní. Nezbývá tedy než doufat, že se časem objeví levnější a dostupnější, avšak neméně kvalitní varianta. Prozatím si nicméně můžete prohlédnout galerii uveřejněných fotografií, které by vás na koupi potenciálně mohly nalákat. A pokud se pro tuto investici do náhradních koleček přece jen rozhodnete, stačí zamířit na oficiální stránky Applu a produkt si tam přímo zakoupit.