Apple chystá druhou generaci AirPods Pro, dorazí možná už na konci roku

Přestože vnímá naprostá většina z nás sluchátka AirPods Pro jako poměrně mladý produkt, pravda je taková, že na světě je již téměř půl roku. Jejich představení totiž proběhlo už 28. října loňského roku, což je relativně dávno – minimálně tedy s ohledem na jednoletý životní cyklus iPhonů, Apple Watch, iPadů a v poslední době i MacBooků. Vzhledem k této skutečnosti tak zřejmě nikoho příliš nepřekvapí, že již Apple intenzivně pracuje na AirPods Pro 2. generace, přičemž jejich odhalení má naplánováno buď na druhou polovinu letoška, nebo na začátek roku příštího.

Co přesně by mohla druhá generace sluchátek Apple AirPods Pro nabízet není v tuto chvíli zcela jasné. Dá se nicméně očekávat, že by se u nich Apple zaměřil minimálně na zlepšení jejich stávajících funkcí ve formě aktivního potlačení okolního hluku či režimu propustnosti. Vylepšení by se mohl dále dočkat i zvuk, který je sice velmi kvalitní i u AirPods Pro 1. generace, avšak prostor pro zlepšení tu samozřejmě ještě je. Mnozí uživatelé by zaručeně nepohrdli ani zvýšením voděodolnosti, prodloužením výdrže baterie či vychytávkami typu nabíjení sluchátek pomocí bezdrátové nabíječky bez nutnosti vložení do krabičky. Minimálně tři posledně zmíněná vylepšení má nicméně Apple již patentované a jejich nasazení se tedy vyloučit rozhodně nedá.

Podle DigiTimes byl Apple zprvu zřejmě rozhodnut vypustit nové AirPods Pro ve druhé polovině letošního roku – možná pak společně s novými iPhony 12. Kvůli stávající situaci nicméně nyní koketuje s přehodnocením svého plánu, který by tak mohl zrealizovat až v roce 2021. Kdy přesně by se tak v příštím roce stalo sice zdroje neuvádí, nicméně vzhledem k tomu, jak rychle dokáží technologie stárnout je prakticky jasné, že jakékoliv delší vyčkávání s představením by bylo naprostou sebevraždou. Ať už se však Apple rozhodne jakkoliv, dá se očekávat, že se o jeho rozhodnutí skrze úniky informací dozvíme.