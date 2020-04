Šéf Apple Music má nově na starost také sluchátka Beats

Ač by se mohlo zdát, že se vlna personálních změn v Applu po mnoha odchodech a hraní škatulat ustálila a představitelé společnosti si na chvíli opět oddechnou, stal se pravý opak. Jablečná společnost hledá čerstvou krev kde se jen dá a neváhá do nového pracovního procesu zapojit i stávající zaměstnance, kteří se léta pohybovali pouze v jednom odvětví. Zářným příkladem může být Oliver Schusser, šéf divize Apple Music, jenž si od nynějška přibere do portfolia také dohled nad sluchátky Beats a dalším hudebním hardwarem.

Jak je vidět, Apple je v otázce personálních změn poměrně akční a přichází se stále novými způsoby, jak zužitkovat nejen nové, ale i stávající zaměstnance. Nejinak je tomu i u Luka Wooda, dosavadního ředitele segmentu Beats, který však na konci měsíce odstupuje. Nahradit ho má Oliver Schusser, který po něm přebere žezlo a vezme si na starost nejen sluchátka Beats, ale i další hudební hardware. Kromě Apple Music tak bude dohlížet i na hudební odvětví a do jeho kompetencí bude spadat zejména inovování služeb i technických parametrů. Ač se Apple s novinkou zatím oficiálně nepochlubil, skutečnost v e-mailu zaměstnancům potvrdil Eddy Cue, šéf odvětví služeb, který se dušuje, že jablečná společnost hodlá značce Beats nadále věnovat zvýšenou pozornost a nabízet fanouškům adekvátní kvalitu.

Podle slov Cua se Luke Wood již delší dobu zamýšlel nad tím, že půjde svou vlastní cestou a zakusí něco nového. Zda bylo rozloučení následkem dlouhodobějších sporů či kreativních problémů je interním tajemstvím, ale v každém případě bude mít nástupce v podobě Olivera Schussera co dělat, aby náležitě splnil všechny povinnosti. Nahradit tak důležitého člověka jako byl Luke Wood, který stál za vydáním takových legendárních modelů jako je Powerbeats Pro a Solo Pro, však nebude jednoduché. Nezbývá tedy než čekat s čím Schusser přijde, a zda se mu podaří naplnit očekávání fanoušků. Konec konců, značka Beats se v očích mnoha hudebních příznivců stala jakousi prémiovou ikonou, která nemá obdoby.