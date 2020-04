Nová generace sluchátek AirPods dorazí zřejmě již příští měsíc

V loňském roce Apple novými generacemi sluchátek AirPods nešetřil a jak se zdá, ani letošek nebude na tento veleoblíbený produkt skromný. Podle informací velmi přesného leakera Jona Prossera má totiž již hotovou jeho další generaci, jejímuž odhalení nestojí v cestě zhola nic. Proto má dorazit co nevidět.

Co přesně nová generace Apple AirPods nabídne není v tuto chvíli zcela jasné. Již poměrně dlouho se nicméně spekuluje o tom, že Apple chystá “odlehčenou” verzi AirPods Pro, která by nedisponovala například aktivním potlačením okolního hluku či režimem propustnosti. Je tedy možné, že právě tato sluchátka se za “novou generací AirPods” skrývají. Jasněji bychom měli v tomto směru mít již příští měsíc, kdy se Apple podle Prossera odhodlá k jejich odhalení, které možná spojí i s odhalením nové generace 13” MacBooku Pro. Ten by měl dostat minimálně o poznání výkonnější procesory a novou Magic Keyboard.

Vzhledem k nynější situaci ve světě je naprosto jasné, že pokud odhalení nových AirPods v květnu proběhne, Apple jej uskuteční přes tiskovou zprávu stejně jako v případě letošních MacBooků Air, iPadů Pro či iPhonů SE 2. generace. Prvního fyzického odhalení nových produktů se velmi pravděpodobně dočkáme až v září, na které má Apple naplánované představení nové generace vlajkových iPhonů – tedy řady 12. Nicméně stále je nutné počítat s tím, že i to může pandemie koronaviru ve světě ohrozit.