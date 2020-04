6 zajímavých aplikací z App Store, které by vám tento týden neměly uniknout (12. 4. 2020 – 19. 4. 2020)

Každý týden přibývají v iOS App Store nové, zajímavé aplikace. My vám na konci každého týdne přineseme přehled toho nejzajímavějšího, co iOS App Store za uplynulý týden přinesl. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na její název.

Milujete svůj Instagram a chtěli byste si pořádně vyhrát s fonty, které používáte u popisků svých fotografií? Pak byste si měli přizvat na pomoc aplikaci Fonts for iPhone. Jak název napovídá, nabídne vám tato aplikace skvělé a originální fonty nejenom pro Instagram, ale třeba také pro Snapchat, TikTok, iMessage a další sítě i hry.

Potřebovali byste trošku povzbudit vlastní produktivitu nebo si dát do pořádku svůj život? Pomoci vám k tomu může aplikace Focuses, která vám umožní plně se soustředit na to, co je pro vás v danou chvíli nejdůležitější. Aplikace vás nebude nutit plnit úkoly, ale spíše vám pomůže zamyslet se nad tím, co chcete dokázat a jak se vám to daří.

Baví vás tvorba krátkých herních videí na vašem iPhonu? Pak vás zaručeně bude bavit také kreativní aplikace Powder – Make Fun Game Clips. Aplikace umožňuje hráčům nahrávat, vytvářet a upravovat krátké herní klipy, přidávat efekty a sdílet je s přáteli.

V iOS hře s názvem Press to Push bude vaším úkolem ovládat bloky ve stroji. Přesouvejte bloky, mačkejte tlačítka a pokuste se vyřešit co možná nejvíce úrovní hry. Pozor – obtížnost bude postupně stoupat. Jak daleko se zvládnete dostat?

Na iOS zařízení přichází už čtvrtý díl populární série Stupid Zombies. Váš úkol je jasný – nikoliv však snadný: budete muset v průběhu hry zlikvidovat pokud možno co nejvyšší počet zákeřných zombíků. Hra patřičně potrápí nejen vaše reflexy, ale i váš mozek.

Chcete se pustit do úklidu, ale potřebovali byste menší nakopnutí a pořádný rozvrh? S aplikací Sweepy: Home Cleaning Schedule to nebude absolutně žádný problém. Aplikace vám pomůže rozvrhnout si úklid domácnosti do celého dne či týdne, a dokonce umí automaticky vygenerovat „uklízecí rozvrh“ pro jednotlivé členy rodiny.