iPhone SE 2 aneb nejlepší iPhone do koronavirové doby

Středeční představení nové generace iPhonu SE vyvolalo mezi jablíčkáři vášnivou diskuzi, která zatím ani náhodou neutichá. Telefon totiž rozdělil fanouškovský svět na dva tábory, kdy jeden jej vychvaluje a označuje za vynikající krok ze strany Applu směrem k uživatelům, a druhý naopak kritizuje například za design a použité technologie, které jsou podle něj přežitkem. Jednoznačná odpověď na otázku, který tábor má pravdu, zřejmě neexistuje. Přesto si však v následujících řádcích dovolím vyjádřit sympatie směrem k táboru příznivců, jelikož jsou s přihlédnutím na současnou situaci správnému hodnocení iPhonu SE 2. generace dle mého blíž.

Na iPhone SE 2. generace se čekalo mnoho let, v průběhu nichž jsme byli svědky mnoha poměrně divokých spekulací v čele s bezrámečkovými displeji, nasazením Face ID a mnoha dalších. Jakkoliv se mohly zdát krásné, přemýšlivému člověku muselo být jasné, že je jejich realizace velmi nepravděpodobná, má-li Apple u druhé generace SE navázat na filozofii prvního modelu – tedy vytvořit relativně levný a dostupný telefon, který nabízí na svou cenu vynikající výbavu. Přesně tohoto schématu se Apple u 2. generace SE zcela evidentně přidržel a světu nabídl telefon, který bych se nebál označit s ohledem na jeho cenu a především pak dobu, ve které jej Apple vydal, za nekompromisní v daném cenovém segmentu. Proč s přihlédnutím na dobu? Protože v koronavirové krizi zkrátka lepší iPhone snad ani vzniknout nemohl a to jak z globálního pohledu jablíčkářů, tak Applu.

Z pohledu jablíčkářů

Zaměřme se nejprve na pohled nás, fanoušků Applu. Naprosto rozumím všem, kteří telefon kritizují a označují jej za paskvil, protože sami již řadu let například využívají bezrámečkové modely či se na jejich pořízení chystají. Tito uživatelé si však musí uvědomit jednu věc – na vás Apple iPhonem SE 2. generace opravdu necílí a to z jednoho prostého důvodu – máte se zřejmě finančně natolik dobře, že si zkrátka můžete dopřát lepší model (nebo po lepším modelu zkrátka nelačníte bez ohledu na finanční stránku). Uvědomme si však, jak na tom budou po koronakrizi z hlediska ekonomiky státy jako USA, Itálie, Francie a spousty dalších. Vždyť jen v USA je v současnosti už několik milionů lidí bez práce a ještě na konci března udávaly nejčernější prognózy, že takto skončí až třetina Američanů. Velká nezaměstnanost se pak předpovídala i Německu a samozřejmě pak Francii, Itálii či Velké Británii. Ani další země však z této zkoušky nevyjdou neposkvrněné a lidé v nich o práci zkrátka přijdou. A když není práce, nejsou logicky peníze a tedy i možnosti nakupování drahých věcí. I těmto lidem jde Apple nyní iPhonem SE 2. generace na ruku, jelikož jim umožní zůstat v jeho ekosystému (což pro mnohé lidi znamená třeba i to zůstat v jednoduchém spojení s rodinou) za de facto pakatel. Vždyť novinka je téměř dvakrát levnější než iPhone 11. Přesně pro tyto lidi, kteří jsou na Apple zvyklí a jsou na něm do jisté míry i závislí, je tedy příchod iPhonu SE 2. generace svým způsobem vysvobození, které si mohou s přihlédnutím na jeho hardware užívat bez obav několik dalších let.

S trochou nadsázky bych se navíc nebál říci, že v současné době jsou iPhony SE 2. generace využitelnější než iPhony s Face ID. Zatímco s rouškou si totiž odemykání obličejem z novějších iPhonů příliš nerozumí, Touch ID funguje spolehlivě rouška nerouška. Ano, tuto věc lze brát jako naprostá malichernost. Na druhou stranu, pokud jste například zvyklí platit přes Apple Pay (což je v této době užitečnější než kdy jindy), zřejmě jste si již u pokladny párkrát užili chvíle, kdy vám iPhone s Face ID jednoduše nechtěl kvůli roušce potvrdit platební kartu a vy jste ji tak museli autorizovat ručně. Přiznám se, že mi osobně při prvních podobných přešlapech vcelku zatrnulo, jelikož jsem na roušku absolutně zapomněl a kartu suverénně autorizoval přes obličej – tedy alespoň jsem si myslel, že jí autorizuji. Naťukání PIN kódu po orosení čela a uvědomění si roušky jsem se samozřejmě nevyhnul. Na druhou stranu je jasné, že Touch ID na iPhonu SE 2. generace lze brát nyní jako výhodu spíš jen shodou “šťastných” náhod. Kdyby koronavirus nepřišel, těžko tyto řádky píšu.

Z pohledu Applu

Co se týče Applu, ten bude částečně těžit i z výhod jeho zákazníků, kteří se pro iPhone SE 2. generace rozhodnou. Zejména pak z udržení uživatelů díky levnému iPhonu v ekosystému. Právě ten totiž generuje díky službám čím dál větší příjmy a co víc – velmi špatně se z něj odchází. Nyní se tak s trochou nadsázky ukáží jednak zaklapnuté pasti, kdy uživatelů právě kvůli oblibě ekosystému iPhony neopustí, a jednak to, že Applem nastavené služby jsou velmi lákavé i pro úplné nováčky na iPhonech. Velký boom zažijí dle mého služby sdílené přes rodinné sdílení jako například Apple Arcade, Apple TV+ a potažmo i Apple Music. Za měsíční poplatek si je totiž může užívat celá rodina, což opět ve výsledku znamená značnou finanční úsporu pro většinu jejich členů (či rodiny jako celku) a tedy i pozitivum pro nynější situaci, kdy bude šetřit zkrátka nutné. Totéž v bledě modrém se pak dá říci i o aplikacích, které lze též přes rodinné sdílení sdílet. To jinými slovy znamená, že pro rodiny bude možná nyní snesitelnější aplikaci “rozpočítat” na jednotlivé členy domácnosti (byť jí samozřejmě zaplatí jeden člověk z jednoho účtu) s tím, že jí pak budou využívat všichni. Profitovat na tom budou jak vývojáři, tak samozřejmě i Apple, který má z App Storu tučnou provizi.

Voda na mlýn Applu

Nedivil bych se ani tomu, kdyby se Apple díky iPhonu SE 2. generace stal v očích mnoha lidí jakýmsi milosrdným samaritánem, který v době krize nabídne telefon, jenž si může dovolit téměř každý. Jasně, jeho vývoj probíhal daleko dřív a načasování představení lze opět označit za “šťastnou” náhodu v době koronavirové (či nutnost vzhledem k tomu, že po odeznění koronaviru by mohl být již telefon zastaralý, jelikož nikdo neví, kdy nemoc odezní). Na okolnosti, proč jej Apple představil právě nyní, se však rozhodně naprostá většina jeho majitelů ptát nebude a raději si vystačí se svým přesvědčením, že je to právě kvůli koroně. A přesně to je pro Apple naprosto ideální.

Trefa do černého? TEĎ ano

Z mého úhlu pohledu je tedy iPhone SE 2. generace produkt, který zažije obří úspěch už jen díky šťastné kombinaci hardwaru, ceny a doby, kdy byl představen. Uznávám, že kdyby jej Apple představil po době koronaviru, dívám se na něj zřejmě i já jinak. Na “co by, kdyby” se však ve světě nehraje a veškeré mé pohledy, nad kterými můžu přemýšlet právě s ohledem na to, co by bylo, kdyby nebylo, jsou tudíž naprosto mimo. A jak vnímáte novinku vy?