Jak nastavit, aby Mac oznamoval čas

Pokud patří mezi vaši každodenní rutinu práce na Macu či MacBooku, tak se může velmi jednoduše stát, že se začnete ztrácet v čase. Hodina se může často zdát jako půl hodina a vy se tak rázem můžete ocitnout na konci dne namísto toho, abyste s prací skončili někdy v brzké odpoledne. Apple na všechny tyto uživatele, kteří často ztrácí pojem o čase, myslí. Proto do operačního systému macOS přidal funkci, díky které vás Mac či MacBook bude upozorňovat na každou čtvrthodinu, půlhodinu, či hodinu – volba je jen na vás. Pokud chcete jistit, jakým způsobem lze tuto funkci aktivovat, tak dočtěte tento článek až do samotného konce.

Nastavte si, aby vám Mac či MacBook oznamoval čas

Pokud chcete nastavit funkci pro oznamování času na vašem macOS zařízen, tak prvě v levém horním rohu klepněte na ikonu . Jakmile tak učiníte, tak z menu, které se zobrazí, vyberte možnost Předvolby systému… Poté se v novém okně přesuňte do sekce Datum a čas. Zde se v horním menu přesuňte do záložky s názvem Hodiny. Poté, co tak učiníte, tak stačí, abyste ve spodní části okna zaškrtnuli políčko u možnosti Oznamovat čas. Tímto se vám zpřístupní rozbalovací menu napravo, kde si můžete zvolit, po jakých intervalech vás bude macOS zařízení na čas upozorňovat. Jak už jsem zmínil v úvodu, tak je k dispozici upozorňování po čtvrthodině, půlhodině a hodině.

Pokud vám nevyhovuje výchozí hlas oznamování času, tak ani v tomto případě není žádný problém jej přenastavit. Stačí, abyste přešli do Předvolby systému -> Datum a čas -> Hodiny, kde ve spodní části vedle aktivní funkce Oznamovat čas klepněte na tlačítko Upravit hlas… Poté se vám zobrazí nové malé okno, ve kterém si můžete vybrat typ hlasu. K dispozici je samozřejmě také možnost pro nastavení rychlosti oznamování, společně s hlasitostí oznámení. Pokud si chcete vámi nastavený výsledek hlasu pro oznamování času zkontrolovat, tak stačí, abyste vlevo dole klepnuli na Přehrát. Jakmile budete s nastavením spokojeni, tak klepněte na tlačítko OK.