7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které získáte zdarma nebo se slevou (17. 4. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Jak již samotný název napovídá, aplikace Network Logger Pro slouží pro detailní monitorování vašeho síťového připojení. Tento nástroj vytváří přehledné a perfektní záznamy o rychlosti sítě, monitoruje různé servery a IP adresy od různých zařízení. Kdyby se vám tedy někdy stalo, že například v některých dnech máte sníženou rychlost, aplikace Network Logger Pro vám ukáže, co by za tímto mohlo stát.

Původní cena: 249 Kč (129 Kč)

S pomocí aplikace SpotFiles můžete velice snadno vyhledávat ty nejrůznější soubory a aplikace na vašem Macu. Tento nástroj pracuje s vlastními algoritmy a nevyužívá tak nativní řešení Spotlight. SpotFiles vám umožní najít i skryté soubory a vyhledávat můžete na základě různých kritérií, mezi které se řadí název, velikost, druh souboru a spoustu dalších.

Původní cena: 5 490 Kč (129 Kč)

Pokud vám záleží na vašich datech a rádi byste je měli uložené v nějaké zabezpečené podobě, pak byste se měli přinejmenším podívat na aplikaci SimpleumSafe – Encryption. Tento nástroj vám totiž umožní kompletně zašifrovat vaše soubory a složky, díky čemuž se k nim nedostane žádná neoprávněná osoba.

Původní cena: 899 Kč (629 Kč)

Co takhle se pustit do dobrodružství, které se odehrává na vašem vlastním ostrově? V takovém případě by vám neměla chybět hra Castaway Paradise – Animal Sim Island, ve které budete mít spoustu úkolů. Budete totiž muset komunikovat s různými vesničany, chytat brouky a ryby, zdobit vaše domy, obchodovat a navíc na vás čeká spoustu další zábavy.

Původní cena: 249 Kč (99 Kč)

Jestliže pro organizaci vašich souborů používáte různé složky, určitě jste se již někdy setkali se situací, kdy jste se ve větším množství složek už zkrátka nedokázali zorientovat. S pomocí aplikace Folder Factory ale můžete změnit designovou podobu vybrané složky a tím ji tak od ostatních parádně odlišit.

Původní cena: 99 Kč (49 Kč)

Ve hře Northgard budete ovládat skupinu odvážných Vikingů, kteří po letech dlouhého hledání našli novou zem, která se jmenuje Northgard. Vaším úkolem bude tuto zemi osídlit a zajistit tak dostatek obživy pro všechny vaše lidi. Musíte si ale dávat na různá nebezpečí, která na vás budou číhat doslova na každém kroku.

Původní cena: 27,99 € (13,99 €)

Jak se v současné době lépe zabavit, než hraním chaotické kooperativní hry, ve které jde především o čas? Ve hře Overcooked! 2 totiž můžete hrát buďto spolu s přáteli, nebo proti sobě a vaším úkolem je jednoduše vařit. Důležitý je ale čas. Kuchyně je totiž velice rozsáhlá a vy tak budete muset sbírat různé suroviny na různých částech, což vás dokáže zpomalit.

Původní cena: 22,99 € (13,79 €)