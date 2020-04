PanzerGlass představil antibakteriální čistící sprej pro mobilní zařízení

Komerční sdělení: Chytré telefony se staly nedílnou součástí našich životů. Jsou nám velkou oporou při řešení pracovních záležitostí, pomáhají nám se zabavit při cestách do práce, nebo díky jejich zásluze trefíme rychleji do cílové destinace. Jen málokdo si ale uvědomuje, kolik bakterií za celý den dokáže na telefonu zůstat a jaké množství z nich si odnášíme do svých domovů.

Fotogalerie PanzerGlass Spray Twice a Day04 PanzerGlass Spray Twice a Day03 PanzerGlass Spray Twice a Day02 PanzerGlass Spray Twice a Day01 +2 Fotek PanzerGlass Spray Twice a Day banner Vstoupit do galerie

Mytí rukou po příchodu domů nebo před jídlem jsou naučené rituály, které pravidelně dodržujeme. Jen málo kdo si ale stejně pečlivě vyčistí i svůj telefon, na kterém je často i více bakterií než na vlastních rukou. Protože si telefon bereme s sebou téměř kamkoliv včetně svých postelí, tak zanechané bakterie na přístrojích mohou být velkým bezpečnostním rizikem a přenašečem nemocí. I s ohledem na aktuální celosvětovou situaci přichází proto dánský výrobce PanzerGlass se zcela novým dezinfekčním přípravkem PanzerGlass SPRAY Twice A DayTM, který přináší nejvyšší stupeň účinnosti proti bakteriím. Účinky nového přípravku, který úspěšně eliminuje 99,999% bakterií se dají použít pro všechna mobilní zařízení, obrazovky nebo i dioptrické brýle.

PanzerGlass SPRAY Twice A DayTM se vyvíjel v Dánsku za úzké spolupráce s Dánským technologickým institutem. Dle Evropského přístupu k porovnání antibakteriálního účinku v čistícím roztoku byl schválen podle nejnovější normy ISO EN 1276. Přípravek PanzerGlass SPRAY Twice A DayTM tak patří k tomu nejúčinnějšímu, co lze pro dezinfekci a odstraňování bakterií použít. Aplikace čističe je velice snadná. Stačí ho nastříkat přímo na displej, rozetřít po celém povrchu a nechat pár vteřin působit. Následně už jen otřít přiloženým hadříkem a je po drtivé většině bakterií. Přípravek neobsahuje žádný alkohol, proto nehrozí riziko setření ochranné olejofobní vrstvy displeje a současně je naprosto neškodný k pokožce. Nový antibakteriální přípravek PanzerGlass SPRAY Twice A DayTM je již v prodeji za cenu od 249 Kč.