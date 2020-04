iOS 13.4 už si na iPhony nenainstalujete

Přešli jste před pár týdny na nejnovější verzi mobilního operačního systému iOS s označením 13.4.1, ale z nějakého důvodu vám nevyhovuje a vy přemýšlíte nad návratem zpět na iOS 13.4? Pak pro vás máme špatnou zprávu. Apple totiž přestal dnes v noci iOS 13.4 podepisovat, což znamená pro jeho uživatele jediné – instalace přes iTunes, potažmo Finder již není možná.

Apple se u končení podepisování nebo chcete-li podpory jednotlivých verzí iOS uchyluje vždy po několika týdnech po jejich vydání, čímž se snaží docílit toho, že nejnovější verze iOS používá naprostá většina jeho uživatelů a tím pádem tak mají i nejlépe chráněné telefony. Ukončení podepisování dále zabraňuje v šíření jailbreaku, který je zpravidla dostupný na starší verze iOS a nikoliv ty nejnovější. Pokud by vám iOS 13.4.1 přeci jen nevyhovoval, můžete se zapojit do beta testování operačních systémů Applu, díky kterému si budete moc již nyní vyzkoušet iOS 13.4.5 (byť zatím ve vývojářské verzi, nicméně veřejná beta dorazí co nevidět). Ten je nyní zatím v rané fázi beta testování a vydání jeho ostré verze se tak očekává v řádu jednoho až dvou měsíců.