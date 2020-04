Apple začal měnit ceny v App Store některých zemí, hrozí to i u nás?

Společnost Apple dnes ráno rozeslala vývojářům email, ve kterém informuje o změnách cen v App Store a dalších přidružených online obchodech. Změny cen se zatím týkají pouze Uzbekistánu, Moldavska, Barbadosu a Malajsie. Ceny v těchto zemích sice reagují na změnu DPH a dalších daní, ovšem jak sám Apple v úvodu emailu upozorňuje, musí čas od času měnit ceny s ohledem na změnu daní nebo kurzu jednotlivých měn. Právě změna kurzu, která v posledních týdnech v ČR nastala, je natolik významná, že je reálná možnost toho, že Apple zvýší ceny také v českém App Store. Bohužel ČR doplatila na to, že nemá Euro, a tak zatímco 14. 2. 2020 jsme si Euro kupovali za 24,90Kč, již o 40 dní později jsme za jedno Euro platili 27,80Kč. Aktuálně je kurz na úrovni okolo 26,90Kč a dochází k jeho postupnému snižování.

Ceny v App Store jsou rozděleny do různých cenových skupin, které Apple označuje jako Tier 0 až Tier 87. Ceny pak začínají od 0 dolarů, respektive 0 euro až po 1299$, respektive 1299€ při skupině Tier 87. Nás pak nejvíce zajímá skupina Tier 1 a Tier 2, která označují aplikace, jenž se prodávají za cenu 0,99$/1,99$, respektive 0,99€/1,99€. Jedná se o drtivou většinu aplikací v App Store. Bohužel v českém App Store platí přepočet na české koruny, který je aktuálně velmi mimo toho, co ukazuje kurzovní lístek. Aplikace v první hladině, které v Evropě koupíte za 0,99€, totiž stojí v českém App Store pouze 25Kč. Částka 0,99€ však aktuálně odpovídá kurzu 26,70Kč (kurz cnb.cz k 16.4. 2020 v 9:50).

Ještě zřetelnější rozdíl je samozřejmě u dražších aplikací. Pokud se totiž nezaměříme na skutečně bizarní aplikace s cenami v řádu stovek dolarů, ale zůstaneme v hladině těch, které lidé běžně kupují, považoval bych za vrchol klasických cen v App Store částku 5,99€. Tyto aplikace se aktuálně prodávají v ČR za částku 149Kč, ovšem kurzovní cena je tentokrát již skutečně mnohem vyšší a to 161,617Kč. Apple, respektive vývojář tak de facto prodělávají poměrně značnou částku u každé jedné aplikace, a to jak známe Apple není něco, co by si nechal dlouhodobě líbit.

Apple naposledy změnil ceny v App Store dne 9.1. 2015 a bylo to dáno změnou kurzu mezi Dolarem a Eurem. Je tedy velmi reálné, že aktuální kurz nebude společnost dlouhodobě přehlížet a pokud se kurz mezi Korunou a Eurem nevrátí v dohledné době zpět tam, kde byl na začátku letošního roku, pak nás nejspíš nemine změna cen v App Store, která však uživatele příliš nepotěší.