7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (16. 4. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Co takhle spojit zábavné s užitečným a naučit vaše dítě základy matematiky skrze zábavnou hru? Přesně tohle vám totiž přinese Math Racing 2 Pro. Jedná se totiž o závodní hru, ve které získáte značné zrychlení za každý vyřešený příklad. Hra přitom generuje příklady na sčítání, odčítání, násobení, dělení, procenta, zaokrouhlování a řadu dalších, takže se mohou procvičit i dospělí.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Znáte ten pocit, když se před vámi nachází nějaký text, který je napsaný malým písmem a vy bohužel nemáte lupu, takže jej nedokáže přečíst? V takovém případě rozhodně přijde vhod aplikace Magnifying Glass & Flash Light, která dokáže proměnit fotoaparát vašeho iPhonu či iPadu v perfektní lupu a navíc vám umožní využít blesk jako svítilnu.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Dnešní doba je poměrně zrychlená a lidé si málokdy najdou čas na pořádný relax. Aplikace Box Brathe vám nabídne řadu dechových cvičení a meditace, díky čemuž se dokážete patřičně zklidnit a následně i maximalizovat vaši produktivitu. Oficální popis navíc slibuje, že je aplikace perfektní pro lidi trpící panickými atakami a nespavostí.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Ve 2D adventuře Bulb Boy se vrhnete do tajuplného světa, kde budete hrát za malou žárovičku. Jednoho dne se ale najednou probudíte z noční můry a zjistíte, že okolo vašeho rodného domu se začalo rozprostírat zlo. Vaším úkolem bude posbírat veškerou vaši kuráž a použít vaši hlavu, která je mimochodem žárovkou, zahnat temnotu pryč a a rozsvítit tak světlo naděje.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)

Řadíte se mezi milovníky 3D puzzle a baví vás ty nejrůznější skládačky? Co takhle využít moderních technologií a užít si tento zážitek i na vašem iPhonu či iPadu skrze rozšířenou realitu? Přesně tohle vám totiž umožní aplikace PuzzlAR: World Tour, v rámci které si můžete postavit například Sochu svobody a řadu dalších staveb, které si můžete promítnout přímo na váš stůl.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Ve strategické hře This Is the Police budete čelit temnému zločinu, korupci a různým intrikám, které vás rozhodně nenechají v klidu spát. Ocitnete se v roli šéfa jménem Jack Boyd a vaším úhlavním nepřítelem bude nebezpečný gang. Vaším úkolem bude spravovat váš oddíl, reagovat na potřeby lidí, vyšetřování různých zločinů a řada dalších.

Původní cena: 179 Kč (49 Kč)

Jak již samotný název napovídá, zakoupením aplikace My Password Protector získáte perfektního správce vašich hesel. S pomocí tohoto nástroje budete mít hesla šifrovaná pomocí AES 256, díky čemuž se k nim nikdo nedostane. Za zmínku také určitě stojí, že vaše jednotlivá hesla, či dokonce rovnou celou databázi můžete sdílet skrze AirDrop.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)