Takto vypadají prototypy prvních Apple Watch

Jablečná společnost si na své tajnůstkářství a téměř neexistující úniky informací potrpí. Jediné střípky se tak dozvídáme zejména pomocí patentů, které nám Apple postupně dávkuje, avšak jinak se s větším objemem novinek většinou můžeme rozloučit, alespoň pokud k tomu vrchní představitelé nesvolí. Naštěstí se ale jednou za čas objeví kuriozita, která pořádně rozvíří stojaté vody a nabídne „pohled do zákulisí“ toho, jak vlastně prototypy v Applu fungují a jak by potenciálně mohl vypadat finální neoznámený produkt.

Přestože by se mohlo zdát, že si Apple dává na důkladnou ochranu svých prototypů pozor, ne vždy jde vše ohlídat. Toho si všiml i Giulio Zompetti, 27letý vášnivý sběratel z Itálie, který odkoupil rovnou 6 unikátních kusů Apple Watch od společnosti zpracovávající elektronický odpad. Na první pohled by se sice tato skutečnost mohla jevit jako poměrně logická, vzhledem k tomu, že se jablečná společnost chtěla prototypů zbavit, ale vzhledem k pověstnému tajnůstkářství společnosti je nanejvýš podivuhodné, že by takto riskovala a nezničila by první verze zařízení sama. Apple však údajně s danou firmou úzce spolupracuje, tudíž se dá očekávat, že její představitelé vypustili do světa něco, co rozhodně neměli. Konec konců, Giulio se dokonce pochlubil tím, že prototypy koupil a nikoliv našel či ukradl.

Tak či onak, Giulio má s prototypy velkolepé plány. Jelikož jsou podle něj kompletní a takřka plně funkční, hodlá je opravit a prodat je za několik tisíc dolarů. Ostatně, vzhledem k jejich historii se o ně zájemci poperou. Řada z nich navíc obsahuje logo Hvězdy smrti ze Star Wars, tedy jakýsi symbol, který obsahovaly i prototypy iPhonů. Hodinky Apple Watch navíc obsahují sériové číslo a speciální QR kód, díky nimž lze opravdu potvrdit, že se jedná o prvotní verze. Rozhodně se však jedná o zajímavou shodu náhod a bude k popukání sledovat, jak se k celé věci jablečná společnost postaví. Prototypy totiž pochází z doby jednoho roku před vydáním, což by bývalo potenciálně Applu mohlo pořádně zavařit. Giuliovi ale v každém případě přejeme hodně štěstí opravováním unikátních historických kusů.