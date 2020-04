Na iPadu Pro lze bez problému spustit i legendární macOS X Leopard

Jablečná společnost si nadmíru cení svého uzavřeného ekosystému, který znemožňuje jakékoliv zásahy zvenčí a jen jailbreak telefonu či tabletu je poměrně nadlidským úkonem. Přesto se ale najdou zruční jedinci, kterým se podaří celý operační systém nabourat a přizpůsobit si ho k obrazu svému. Nejinak je tomu i u YouTubera Julese Gerarda, který na svůj zbrusu nový iPad Pro nainstaloval stařičký macOS X Leopard ve verzi 10.5.

Každý z vás snad totiž někdy uvažoval nad tím, jaké by to bylo, kdyby na iPadu běžel plnohodnotný macOS. Ovládání by bylo sice nanejvýš tristní a neintuitivní, ale přesto by se jednalo o zajímavou zkušenost, kterou Apple pravděpodobně jen tak nepovolí. Ač se to může zdát takřka neuvěřitelné a především silně nepraktické, v případě YouTubera Julese Gerarda zvítězila zvědavost. Julesovi se totiž podařilo na svůj zbrusu nový iPad Pro nainstalovat macOS X Leopard 10.5 z roku 2007, a to bez jailbreaku. Technicky zručný tvůrce k tomu využil emulátor UTM, díky němuž se mu podařilo zachovat původní systém a přímo v něm virtualizovat ho právě operačním systémem určeným pro Mac. Gerarda především zajímalo, jak se iPad s macOS popasuje a zda půjde s tabletem interagovat bez výrazných záseků a zpomalování.

O to větší překvapení bylo, když se ukázalo, že je iPad nejen schopný rozjet plnohodnotné macOS, ale ještě k tomu lze docílit i poměrně pohodlného a v rámci možností intuitivního ovládání. Na druhou stranu, celý pokus pravděpodobně vyžadoval pohrát si s nejrůznějším nastavením a především přizpůsobit emulátor dotykovému displeji. Navíc se nejedná o první Julesův pokus, před dvěma týdny se YouTuber pokusil rozjet Windows 10 na iPhonu X. Pokud si však chcete vyzkoušet podobný experiment, není nic jednoduššího než si UTM emulátor stáhnout, virtualizovat systém a okusit macOS na iPadu na vlastní kůži.