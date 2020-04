Apple zřejmě pracuje na chytré matraci

Apple hluboko ve svých laboratořích pracuje na celé řadě zajímavých technologií a na věcech, které si pravděpodobně nedokážeme ani představit. Kromě chytrých asistentů, samořídících aut a standardních zařízení v podobě iPhonů, MacBooků a Apple Watch podle nejnovější patentů kutí jednu pozoruhodnost, která by nám mohla zajímavým způsobem změnit pohled na spánek. Jedná se konkrétně o chytrou matraci, která by sledovala kvalitu vašeho spánku a podobně jako chytré hodinky by nabízela celou řadu funkcí, jak si snění alespoň trochu zpříjemnit.

Kvalitou spánku se Apple sice alespoň dle patentů zabývá již dlouhé roky, především tedy vzhledem k hodinkám Apple Watch (byť nativní aplikaci pro ně ještě nemá), ale k prvnímu vážnějšímu kroku v této oblasti – konkrétně akvizici společnosti Beddit – došlo teprve před třemi lety. Beddit vyrábí stejnojmenný hardware, který má za úkol informovat uživatele nejen o kvalitě jeho spánku, ale také monitorovat životní funkce a zajišťovat celou škálu dalších funkcí. A právě na poznatky Bedditu se možná Apple pokusí Apple navázat vlastním řešením, kterým by v nabídce nahradil stávající verze spánkových Bedditových analyzátorů.

Celý koncept chytré matrace spočívá v jakýchsi pruzích látky, která by obsahovala celou řadu senzorů a stačilo by ji vložit pod matraci. Jablečná společnost navíc ve svých ambiciózních návrzích zašla tak daleko, že by se mohlo jednat o celou jednolitou plochu, například v podobě matrace či přikrývky, která by na základě elektrod, teploměrů a pizoelektronických senzorů byla schopná monitorovat uživatele a snímat jak jeho životní funkce, tak kvalitu spánku. Následně by systém, pravděpodobně propojený bezdrátově s aplikací či nějakým softwarem, vyhodnotil analyzovaná data a navrhl by nejrůznější tipy, jak svůj spánek zlepšit. Zda by Apple sáhl po matraci nebo přikrývce je zatím otázkou, ale v každém případě by se jednalo o kus látky, která by byla k nerozeznání od standardního vybavení. Apple si navíc pohrává se zajímavou myšlenkou, kdy by se hardware spojil také s HomeKitem a chytrá domácnost by následně přizpůsobovala teplotu v místnosti i vlhkost uživateli na základě získaných dat. V případě nutnosti by pak samotná matrace či přikrývka regulovala teplotu a umožňovala by aktivní chlazení nebo zahřívání. V aplikaci by se poté zobrazoval tep, teplota, životní funkce a další důležité detaily.

Uvidíme, zda Apple návrh zrealizuje, nebo ho zařadí do šuplíku mezi další nevyužité nápady. Jelikož se však v posledních letech společnost čím dál více zaměřuje na zdraví svých uživatelů a zlepšení jejich běžných denních úkonů skrze své technologie, zřejmě by příchod podobné vychytávky – byť možná pod názvem Beddit – nebyl ničím příliš překvapivým. Až čas nicméně ukáže, zda tomu tak opravdu bude.