Na Alze nyní seženete vybrané produkty Niceboy s 20% slevou

Komerční sdělení: V dnešní době máme k dispozici širokou škálu těch nejrůznějších produktů, které nám mohou pomoci doslova v každé situaci. Perfektní jméno si na trhu dokázala vybudovat společnost Niceboy. Ta se specializuje na výrobu sluchátek, reproduktorů, chytrých náramků, různých kamer a dalšího příslušenství. Momentálně si navíc vybrané produkty můžete na Alze pořídit s 20% slevou, přičemž byste neměli otálet, jelikož je akce časově omezená.

Slevový kód

Abyste mohli získat nárok na 20% slevu, musíte v košíku zadat exkluzivní slevový kód a cena u produktu se vám automaticky sníží. Nad koupí byste ale neměli příliš dlouze přemýšlet, protože jak již bylo zmíněno, nabídka je časově omezená. Kampaň totiž poběží od 14. do 19. dubna, nebo do vyprodání zásob. Pojďme se tedy společně podívat na produkty, na které se slevový kód vztahuje.

Zkopírovat

Sluchátka

Fotogalerie Niceboy Hive E3 Niceboy Hive E3 Niceboy HIVE sport 2 Niceboy HIVE sport 2 Niceboy Hive XL Niceboy Hive XL Niceboy HIVE Podsie Niceboy HIVE Podsie +2 Fotek Niceboy Hive 2 Joy Niceboy Hive 2 Joy Vstoupit do galerie

Hudba je prakticky všude kolem nás a pro co možná nejlepší zážitek z jejího poslechu potřebujeme kvalitní vybavení. Převeliké oblibě se momentálně těší True Wireless neboli bezdrátová sluchátka, která vás zbavují nutnosti otravných kabelů. Výběr mezi sluchátky Niceboy je navíc vskutku bohatý a je již jen na vás, pro který model se rozhodnete. Naprostým bestsellerem jsou sluchátka Niceboy Hive Podsie, která se pyšní perfektním zvukem, dlouhou výdrží a technologií MaxxBass. Tento model navíc přichází s certifikací IP54, díky čemuž si poradí s potem a stříkající vodou. Ostatní modely ale také nabízí řadu vychytávek a rozhodně se vám budou zamlouvat.

Reproduktory

Fotogalerie Niceboy RAZE 2 Ego Niceboy RAZE 2 Ego Niceboy RAZE 2 twins Niceboy RAZE 2 twins Vstoupit do galerie

Jestliže se častokrát setkáváte s vašimi přáteli, nebo preferujete, když je hudba parádně nahlas, sluchátka vám v tomto asi zrovna dvakrát neposlouží. Tato kampaň se ale týká také dvou bezdrátových reproduktorů, jenž vás potěší svými kompaktními rozměry a křišťálově čistým zvukem.

Náramky

Fotogalerie Niceboy X-fit Active Niceboy X-fit Active Niceboy X-fit GPS Niceboy X-fit GPS Vstoupit do galerie

Chytré náramky od společnosti Niceboy vás zaujmou především svou nízkou cenou a perfektními funkcemi. Tyto produkty si samozřejmě poradí s monitoringem vaší aktivity a spánku, s výpočtem spálených kalorií a poskytnou vám širokou škálu dalších informací.

Autokamery

Současná akce se vztahuje i na autokameru Niceboy Pilot X, jenž dokáže natáčet v rozlišení FullHD, pyšní se GPS modulem a nabízí magnetické uchycení. Tato kamerka je navíc vybavena G senzorem, který slouží pro ochranu nahrávky v případě zmiňované autonehody.

Akční kamery

Je adrenalin vaším druhým jménem a žijete akčním životem? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano a ano, tak by ve vaší výbavě rozhodně neměla chybět nějaká akční kamera. Tyto produkty totiž nabízí zvýšenou odolnost a dokáží perfektně zachytit momenty z vašeho života.

Fotogalerie Niceboy VEGA 5 fun Niceboy VEGA 5 fun Niceboy VEGA 6 Niceboy VEGA 6 Niceboy VEGA 6 star Niceboy VEGA 6 star Vstoupit do galerie

Herní výbava

Fotogalerie Niceboy ORYX X600 Niceboy ORYX X600 Niceboy ORYX K200 Niceboy ORYX K200 Niceboy ORYX M200 Niceboy ORYX M200 Niceboy ORYX M400 Niceboy ORYX M400 +2 Fotek Niceboy ORYX M600 Niceboy ORYX M600 Vstoupit do galerie

V současném období je ideální čas pro hraní počítačových her. Abyste ale byli co možná nejlepší, opět k tomu potřebujete co možná nejlepší výbavu. Nyní si můžete pořídit herní sluchátka Niceboy ORYX X600 a herní klávesnici Niceboy ORYX K200. Tyto produkty se postarají o co nejnižší odezvu a zajistí vám perfektní zvuk, který je přímo ve hrách doslova nutností. Tohle samozřejmě není vše. Do akce se dostávají i tři herní myši, jenž se postarají o perfektní přesnost a přinesou vám vytoužené ovoce.

Všechny produkty z kampaně naleznete zde.