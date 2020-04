Legendární režisér Martin Scorsese chystá nový film pro Apple TV+

Zatímco většina firem bije na poplach a připravuje se na nejhorší, Apple si spokojeně dál jede ve starých kolejích a pouští se i do dalších odvětví. A není se čemu divit, drtivá většina lidí se během karantény upíná k digitálnímu obsahu, streamovacím platformám a „virtuálním kinům“. Technologičtí giganti jako Netflix, Disney, Huli a HBO tedy zažívají nebývalé žně, které pravděpodobně jen tak nepřestanou. Jablečná společnost pochopitelně nechce být pozadu, a tak svou pozornost přesměrovala k platformě Apple TV+ a dalšímu exkluzivnímu obsahu, na němž by se mohl podílet podle interního zdroje i Martin Scorsese.

S jablečnou společností je to poslední dobou jaksi nahnuté. Na jednu stranu se chlubí neuvěřitelnými příjmy a astronomickým růstem, na tu druhou však služby jako Apple TV+ naprosto propadly a donutily investory i analytiky výrazně přehodnotit prognózy. Apple proto čím dál tím častěji sahá ke zvučným jménům, které pomohou streamovací platformu vystřelit do výšin a zařadí ji po bok takových gigantů jako je Netflix, Disney+ nebo Hulu. K tomu má dopomoci i legendární ikona kinematografické scény, Martin Scorsese, který údajně s jablečnou společností uzavřel exkluzivní smlouvu, díky níž se na Apple TV+ podívá chystaný snímek Killers of the Flower Moon. Původně sice film vznikal pod taktovkou Paramount Pictures, ale financování narazilo na neočekávané překážky a společnost z celého závazku rychle vycouvala. Snímek totiž má stát přes 200 milionů dolarů a jak to tak vypadá, Apple bude více než ochoten tuto riskantní cenu zaplatit.

K nabídce se však přihlásil také konkurenční Netflix, jenž si na snímek brousí zuby. Díky zaměření Apple TV+ to ale vypadá, že se jako finální vítěz ukáže právě jablečná společnost. Netflix totiž často vyžaduje poměrně přísné a nekompromisní smlouvy, kvůli nimž nelze film promítat v kinech a místo toho se snímek podívá výhradně na danou platformu. Apple je v tomto ohledu daleko otevřenější a vstřícnější, což by mohlo filmaře vlákat do náruče právě tohoto technologického giganta. Premiéra v kinech by navíc pomohla pokrýt alespoň část produkčních nákladů, zatímco samotný film by Apple TV+ udělal takřka dokonalou reklamu. Ve hře je ale stále společnost Paramount Pictures, která buď požádá o finanční vyrovnání, nebo se s Applem spojí a snímek dokončí společně. Uvidíme, jak si nakonec Martin Scorsese poradí, avšak rozhodně to vypadá, že se díky jablečné společnosti budeme mít na co těšit.