5 věcí, které umí iPhone a vy jste o nich možná vůbec nevěděli

iPhone, společně s iPadem, patří mezi nejrozšířenější a nejoblíbenější zařízení od Applu – a nutno říct, že právem. Kromě toho, že iPhone umí volat, což se dá samozřejmě očekávat, zvládá také nespočet dalších skvělých funkcí. Od těch základních, mezi které patří například focení, až po ty pokročilejší. Mnoho uživatelů však dost možná neví o různých skrytých funkcích – a my se na pět z nich v tomto článku podíváme.

Vodováha a kompas

Prakticky každý moderní telefon disponuje gyroskopem. Tento „přístroj“ dokáže zjistit, jakým způsobem máte momentálně orientovaný iPhone – závisí tedy na něm například funkce pro automatické otočení obrazovky. To však ale není jediná funkce, kterou gyroskop zprostředkovává. Inženýři v Applu se rozhodli využít gyroskop na maximum, a tak přidali do operačního systému iOS také vodováhu. Mnoho uživatelů však neví, kde se nachází – a odpověď je jednoduchá. Stačí, abyste otevřeli aplikaci Měření, a poté se ve spodní části obrazovky přesunuli do sekce Vodováha. Kromě toho disponuje iPhone také kompasem, který můžete zobrazit v nativní aplikaci s názvem Kompas. Pokud jednu z těchto aplikací nemůžete najít, tak je můžete bez problémů stáhnout zdarma z App Storu.

Skrytí fotografií

Určitě se v takové situaci ocitl každý z vás – někomu chcete ukázat jedinou fotografii z galerie, avšak dotyčný začne po prohlédnutí přecházet na další fotografie, anebo zobrazí celou galerii. Co si budeme nalhávat, čas od času se v naší galerii nemusí nacházet úplně vhodný obrázek, u kterého nechcete, aby jej viděl někdo jiný než vy. V případě nevhodných obrázků, které si chcete zachovat, avšak zároveň je nechcete mít umístěné společně se všemi fotkami, můžete využít funkce pro skrytí. Fotografie skryjete tak, že je v aplikace Fotky označíte, a poté v levém dolním rohu klepnete na tlačítko sdílení (čtvereček se šipkou). Jakmile tak učiníte, tak stačí níže v menu klepnout na možnost Skrýt a volbu potvrdit stisknutím Skrýt fotku. Tyto skryté fotografie poté zmizí z galerie a najdete je pouze v albu Skryté a nikoliv jinde.

Mazání v kalkulačce

Fotogalerie kalkulacka-tip (1) Swipe zprava doleva kalkulacka-tip (2) Swipe zleva doprava kalkulacka-tip (3) Výsledek po swipu Vstoupit do galerie

Mnoho uživatelů iPhonů si stěžuje na to, že v nativní aplikace kalkulačka nelze smazat poslední zadané číslo, ale pouze celý krok najednou. Někteří z těchto uživatelů dokonce stahují jiné aplikace třetí strany, jelikož jim možnost smazání jednoho čísla prostě chybí. Nutno však podotknout, že jednotlivá čísla jde jednoduše mazat i v nativní aplikaci Kalkulačka, a není to rozhodně nic složitého. Pokud jste se spletli v jednom z posledních čísel, které jste v aplikaci Kalkulačka zadali, tak stačí, abyste prstem po čísle přejeli zprava doleva, anebo zleva doprava.

Notifikační dioda

Před několika lety byla u Androidích telefonů v trendu notifikační dioda na přední straně zařízení. Díky ní jste mohli jednoduše zjistit, zdali máte nějaké nepřečtené zprávy, či jiné notifikace. iPhony tuto notifikační diodu na přední straně nikdy neměly, avšak od určité verze iOS si můžete aktivovat upozorňování na notifikace pomocí zadní LED diody. Ne každý má tohle nastavení rád, avšak všichni z nás se mohou svobodně rozhodnout, zdali tuto funkci chceme aktivovat, či nikoliv. Pokud ji chcete alespoň vyzkoušet, tak stačí, abyste se přesunuli do Nastavení -> Zpřístupnění. Zde poté sjeďte o kus níž, dokud nenarazíte na sekci Audiovizuální pomůcky, kterou rozklikněte. Zde už jen stačí pomocí přepínače aktivovat možnost Výstrahy bleskem LED.

Siri a přezdívky

Hlasová asistentka Siri prozatím není k dispozici v češtině – to by se však podle dostupných informací mohlo změnit už v iOS 14. Nový operační systém je však vzdálený ještě několik měsíců a do té doby budeme nuceni Siri i nadále používat v angličtině. Největší problém při používání Siri přichází při čtení jmen. Siri často českým jménům neporozumí a může se tak stát nepoužitelnou. U svých kontaktů si však můžete nastavit určité přezdívky (například anglické), kterým Siri prakticky v každém případě porozumí. Přezdívku nastavíte tak, že se přesunete do kontaktů, otevřete konkrétní kontakt, a poté v pravém horním rohu klepnete na Upravit. Poté stačí sjet níže, klepnout na tlačítko přidat pole, zvolit Přezdívka a toto pole poté vyplnit. Nakonec klepněte vpravo nahoře na Hotovo.