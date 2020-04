5 tipů pro zpříjemnění noční práce na Macu

Někteří lidé berou volno způsobené koronavirem jako perfektní příležitost, jak si konečně odpočinout od každodenní práce. Druhá polovina lidí však rozhodně neotálí a snaží se právě v momentálním volnu pracovat o to více, aby poté mohli sklidit své plody. Pokud i vy patříte mezi tyto uživatele, kteří často pracují klidně dlouho do noci, tak se vám bude určitě hodit tento článek. V něm se totiž podíváme na pět skvělých tipů pro zpříjemnění noční práce na Macu – tedy aby vás nebolely oči, a abyste nebyli příliš unavení. Vrhněme se tedy přímo na věc.

Night Shift

Pokud patříte mezi uživatele, kteří na svém Macu pracují především v noci, tak byste rozhodně měli mít nastavenou a aktivní funkci Night Shift. Tato funkce se stará o to, že v určitou denní dobu (buď fixně nastavenou, anebo od úsvitu do soumraku) změní zobrazení displeje, a to tak, že omezí vyzařování modrého světla. Právě modré světlo může mít ve tmě na svědomí bolest očí, anebo třeba špatnou kvalitu spánku. Pokud si chcete Night Shift na vašem macOS zařízení nastavit, tak v levém horním rohu klepněte na ikonu , a poté z menu vyberte možnost Předvolby systému… Poté rozklikněte sekci Monitory, kde se v horním menu přesuňte do záložky Night Shift. Zde už si jednoduše pomocí preferencí stačí nastavit, kdy se má aktivovat, anebo jej můžete aktivovat ručně.

Tmavý režim

V rámci operačního systému macOS 10.14 Mojave jsme se konečně dočkali tmavého režimu, chcete-li Dark Modu. Díky něho můžeme celý operační systém macOS přenést do tmavých barev. Díky tomu nebudou v noci tolik trpět naše oči a zlepší se tak i kvalita spánku. Tmavý režim si můžete aktivovat buď ručně, anebo automaticky (od macOS 10.15 Catalina). Pokud si režim zobrazení chcete nastavit, tak na vašem Macu či MacBooku v levém horním rohu klepněte na ikonu , a poté z menu vyberte možnost Předvolby systému… V novém okně, které se zobrazí, vyberte možnost Obecné, kde už si nahoře můžete zvolit mezi Světlým,Tmavým či Automatickým režimem.

Černá tapeta

Night Shift společně s tmavých režimem vám může být k ničemu, pokud máte na vašem zařízení nastavenou světlou tapetu. Osobně na všech svých zařízeních preferují nastavení tmavé tapety, a to právě především kvůli noční práci, kdy světlá tapeta prosvítí celý pokoj, ve kterém pracuji. V tomto případě si tedy můžete buď nastavit kompletně černou tapetu (kterou mimochodem na iPhonech ušetříte energii baterie), anebo si můžete nechat zobrazovat Dynamické tapety. Tyto tapety se v průběhu dne mění a směrem k odpoledni či večeru tmavnou. Pokud si je chcete nastavit, tak na vašem Macu či MacBooku klikněte v levém horním rohu na ikonu , a poté z rozbalovacího menu vyberte možnost Předvolby systému… V novém okně poté klepněte na možnost Plocha s spořič, kde se nahoře přesuňte do záložky Plocha. Zde už si poté stačí rozkliknout menu, ze kterého vyberte Dynamické tapety.

Režim čtečky

Některé internetové weby (včetně těch našich) mají k dispozici přepínač, díky kterého lze celou stránku přepnout do tmavého režimu. Ne všechny stránky však tuto možnost mají. Pokud tedy chcete surfovat v noci na webu, tak můžete pro tmavý režim stránky využít režim čtečky – tedy pokud je k dispozici. Čtečku můžete na webu, kde je k dispozici, aktivovat tak, že v levé části horního adresního řádku klepnete na ikonu čtyř čar. Tímto se aktivuje režim čtečky. Pro změnu barvy pozadí a popřípadě také stylu textu stačí kliknout na tlačítko Aa v pravé části horního adresního řádku. Režim čtečky ukončíte opětovným stisknutím ikony čtyř čar nalevo od adresního řádku.

Dodržování režimu

Neméně důležité je při pracování dodržovat pravidelný režim. Zároveň berte v potaz, že se nic nemá přehánět a práce v noci rozhodně nestojí za vaše zdraví. Osobně se mi osvědčilo dodržovat takový režim, kdy cca 8 hodin denně spím a při práci využívám intervalů 20 minut práce, 5 minut pauza. Během oněch 20 minut se vždy 100% soustředím a koncentruji na to, co potřebuji udělat, a poté, během 5 minut, si vždy lehce odpočinu. Zkuste si i vy najít váš optimální režim a uvidíte, že při jeho dodržování se budete cítit o mnoho produktivnější a na konci dne také o mnoho méně vyčerpaní.