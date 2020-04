5 aplikací, které vám pomohou ušetřit peníze

Vzhledem k již několik týdnů trvající situaci týkající se koronaviru musí lidé kvůli výpadkům příjmu šetřit kde se dá. Snaží se jezdit městskou hromadnou dopravou, nekupují zbytečnosti, a také ruší svá předplatná různých služeb. Nutno podotknout, že šetřit vám mohou pomoci i moderní technologie – a to klidně v podobě vašeho iPhonu. Věděli jste o tom, že existují různé aplikace pro zobrazení slev, anebo aplikace, které vám řeknou, kde je nejlevnější benzín? Pokud o těchto aplikacích chcete zjistit více, tak dočtěte tento článek až do konce.

Kupi.cz

Pokud hledáte aplikaci na iPhone, díky které můžete ušetřit při nakupování, tak je aplikace Kupi.cz to pravé ořechové. Kromě toho, že si v rámci této aplikace můžete zobrazit veškeré akční ceny produktů, které chcete zakoupit, tak v aplikaci najdete například také aktuální letáky všemožných obchodů a obchodních řetězců. Zároveň si můžete na Kupi.cz vytvořit svůj vlastní účet, díky kterému můžete využít například košík v podobě nákupního seznamu. Jakmile se tedy vrhnete do obchodu na nákup, nemusíte si s sebou brát papírek se seznamem, ale stačí vám váš iPhone společně s digitálním obchodním seznamem. Takhle máte jistotu, že jej nikdy nezapomenete a budete jej mít vždy u sebe. Aplikace Kupi.cz je v App Storu k dispozici naprosto zdarma.

Stocard

Věrnostní karty má dneska snad prakticky každá „sámoška“. Ať už tedy nakupujete v Tescu, v Kauflandu, anebo třeba ve vaší lokální večerce, tak dost možná vlastníte věrnostní kartu. Když ale sečtete všechny ty věrnostní karty, které od různých obchodů máte, tak zjistíte, že jich je klidně několik desítek. A co si budeme nalhávat, jednak muži nemívají moc velké peněženky, a jednak jsou všechny ty plastové karty v dnešní době spíše na obtíž. Všechny vaše věrnostní karty si můžete přidat do aplikace Stocard. Pro rychlý přístup si můžete po instalaci a přidání karet přidat na plochu také widget, s jehož pomocí tu správnou kartu vyberete vždy ještě rychleji, než kdybyste ji vytahovali z peněženky. Stocard je v App Storu k dispozici naprosto zdarma a jedná se o aplikaci, kterou by měl mít v telefonu opravdu každý z nás.

PlnáPeněženka

PlnáPeněženka není úplně tak aplikace, jako spíše služba – avšak i přesto vám dokáže ušetřit mnoho peněz. Pokud si vytvoříte účet ve službě PlnáPeněženka, můžete využít tzv. cashbacků. Cashback označuje, jak už název napovídá, „peníze zpět“. Pokud ve vybraných obchodech tedy nakoupíte pomocí odkazu od služby PlnáPeněženka, tak se vám po nákupu vrátí nějaké peníze nazpět. Jakmile si nastřádáte dostatek peněz, tak si je můžete ze svého účtu vybrat a převést na svůj osobní bankovní účet. V některých případech dokáže plnáPeněženka ušetřit až 25 %, avšak většinou má cashback hodnotu několik desítek procent. Uživatelé ji využívají především při platbách na AliExpressu.

iPumpuj

I přesto, že momentálně stále platí celostátní karanténa, tak čas od času prostě musíme autem někam vyjet. Ať už je to za rodinou, na nákup, anebo kamkoliv jinam, benzín nám jednoduše nikdo neproplatí. Momentálně však máme docela štěstí, jelikož ceny benzínu se propadly prakticky o deset a více korun. Momentálně tak není problém sehnat litr benzínu za méně, než 25 korun. Abyste nenaletěli na vysoké ceny určitých čerpacích stanic, můžete k tomu využít aplikace iPumpuj. Tuto aplikaci tvoří komunita uživatelů, kteří k čerpacím stanicím po celé České republice udávají ceny za litr beznínu, nafty, LPG, či jiných paliv. V případě, že tedy chcete natankovat ten nejlevnější benzín a vaše auto ho zkousne, mohu vám aplikaci iPumpuj, která je k dispozici zdarma, jen a jen doporučit.

Benzina

Aplikaci iPumpuj, kterou jsme vám popsali výše, můžete využít pro nalezení toho nejlevnějšího paliva v okolí. Aplikace Benzina od stejnojmenné benzínové stanice však při použití nabízí ještě levnější paliva. Kromě toho, že tedy s aplikací Benzina můžete jednoduše za palivo platit iPhonem, tak můžete čas od času využít akcí, které Benzina nabízí. V těchto akcích můžete například natankovat litr paliva o 40 haléřů levněji, pokud zaplatíte právě pomocí aplikace Benzina. Bohužel, prozatím není možné do aplikace integrovat svou Tank Kartu, podle vývojářů by se však na integraci mělo pracovat. V případě, že tedy tankujete na Benzině a chcete ušetřit, je stejnojmenná aplikace to, co potřebujete.