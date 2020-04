Jarní výprodej na Xbox Microsoft Store: 8 zlevněných her, které vám zkrátí čas v karanténě

Celá řada herních společností se snaží momentální situace využít a doslova se předhánění v tom, kdo nabídne zajímavější akce a velkolepější slevy. Za posledních 5 dní jsme pokryli takřka všechny velké platformy, kam spadá například Steam, Epic Store, GOG a PlayStation Store, avšak nezapomněli jsme ani na poslední hvězdu, která se nese ve znamená Microsoft Store. Tento technologický gigant se totiž do slev pořádně opřel a na hráčích rozhodně nešetří. Nabízí totiž až 68% slevy, a to jak na staré, ale stále zábavné tituly, tak na nejnovější přírůstky, které byste často za podobnou cenovku hledali jen stěží. Pojďme se tedy podívat na 8 závěrečných her, které byste si měli zahrát během vašeho dlouhého nuceného pobytu v karanténě.

Tomb Raider: Definitive Edition

Fotogalerie Tomb Raider Shadow of the Tomb Raider Shadow of the Tomb Raider Shadow of the Tomb Raider +3 Fotek Tomb Raider 735114-rise-of-the-tomb-raider-20-year-celebration-653x367 Vstoupit do galerie

Kdo by neznal neohroženou a nebojácnou Laru Croft, která se s lukem na zádech prohání skrytými hrobkami, katakombami a neustále má potřebu rozkrývat tisíce let stará tajemství. Série si od svého zrodu prošla pořádně trnitou historií, avšak pravý návrat zlaté éry nastal až s příchodem hry Tomb Raider, jež posloužila jako jistý reboot a nabídla uchopení celého konceptu z úplně jiného konce. Místo pouhé akční adventury s prvky střílečky jsme se tak dočkali otevřenějšího světa, širšího arzenálu zbraní, vynikající grafické stránky a zejména možnosti vyrábět si potřebné předměty a dle libosti je využívat. Hra se tak dočkala „dalšího rozměru“, který nalákal miliony hráčů a vrátil starou dobrou Laru Croft zpět na výsluní. Pokud tedy máte náladu na zatuchlé hrobky, nevrlé padouchy, co vám pořád budou v patách, a nikdy nekončící dobrodružství, zamiřte na Microsoft Store. Hru pořídíte již za přívětivých 89 korun místo obvyklých 599 korun.

Red Dead Redemption 2

Fotogalerie Red Dead Redemption 2 10 Red Dead Redemption 2 8 Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 5 +3 Fotek Red Dead Redemption 2 3 Red Dead Redemption 2 4 Vstoupit do galerie

O pokračování této nehynoucí klasiky jsme se sice zmínili již ve spojení se slevami na PlayStation Store, ale jak se říká, westernu není nikdo dost. Nebo snad kulek? Tak či onak, v Red Dead Redemption 2 se po dlouhých letech opět vypravíme na Divoký západ, kde si kovbojové ani banditi příliš servítky neberou a místo panáků whiskey rozdávají leda tak kulky. Příběh vám pochopitelně prozrazovat nebudeme, ale vězte, že vás pohltí a jen tak nepustí. Díky otevřenému, rozlehlému světu budete navíc pořád odbočovat k vedlejším úkolům, kochat se okolním prostředím a nebo jen tak interagovat s místními postavami. Samozřejmě nechybí ani pořádný arzenál zbraní a plejáda možností, jak se zabavit. Fantazii se takřka meze nekladou a pokud jste si jako malí často hrávali na kovboje či bandity, měli byste ihned zamířit na Microsoft Store a Red Dead Redemption 2 si za 809 korun namísto obvyklých 1799 korun pořídit.

Mafia III

Jen málokterý český hráč neslyšel o Mafii, legendární gangsterce z dílny Dana Vávry a jeho tehdejšího studia. Od té doby sice uplynula již celá řada let a nespočet pokusů, kdy se vývojáři snažili úspěch tohoto klenotu zopakovat. Druhý díl sice vynikal svými možnostmi a vylepšenou grafickou stránkou, ale jedničce se přesto nevyrovnal a třetím přírůstkem tato série pohasla pravděpodobně nadobro. Možná byste si tedy mohli klást otázku, proč Mafii III vůbec doporučujeme. Inu, pokud si odmyslíte jakékoliv spojení s původním prvním dílem, jedná se o solidní a poctivou střílečku, která zaujme svým temným zasazením v New Orleans, povedeným soundtrackem a ucházející hratelností. Hru na Microsoft Store navíc pořídíte již za pouhých 262 korun (obvykle 1049 korun), což za těch pár hodin zábavy zkrátka stojí.

Tom Clancy’s The Division 2

Fotogalerie Tom Clancy's The Division 2 2 Tom Clancy's The Division 2 3 Tom Clancy's The Division 2 4 Tom Clancy's The Division 2 5 +3 Fotek Tom Clancy's The Division 2 6 Tom Clancy's The Division 2 Vstoupit do galerie

Uznáváme, že první díl Tom Clancy’s The Division příliš díru do světa neudělal a obsahoval celou řadu nedodělků a bugů, které z této slibné postapokalyptické hry tvořily průměrnou záležitost. Nástupce však sliboval nápravu a opravdu svým slovům dostál. Opět se tak podíváme do New Yorku těsně po pandemii, kde řádí zločin, celá řada oblastí je uzavřena a armáda je v troskách. Je tedy na vás, abyste vnesli do tohoto chaosu trochu pořádku a poradili si s nebezpečnými živly, zatímco budete čelit nákaze. Ač hra obsahuje singleplayer, spoléhá zejména na režim více hráčů, kde se v poměrně velké a otevřené lokaci utkáte s ostatními. Zda budete tvořit týmy, pomáhat si a prosperovat, či naopak soupeře rozdrtíte je jen a pouze na vás. K dispozici budete mít pořádný arzenál zbraní, různé technologické vychytávky a především jakousi základnu, kde se vždy můžete po boji dát do kupy. Pokud máte tedy slabost pro podobný typ stříleček, zamiřte na Microsoft Store a hru si za 297 korun namísto obvyklých 849 korun pořiďte.

Rise of the Tomb Raider

Dobrá, přísaháme, že tohle je naposledy, co Laru Croft zmiňujeme. Sleva na Microsoft Store je však tak obrovská, že bychom si vyčítali, kdybychom vás o ni připravili. Pokračování z roku 2015 totiž svého předchůdce nekompromisně zastínilo a přineslo nejen o poznání propracovanější příběh, ale i survival prvky, nanejvýš bohatý systém vyrábění předmětů a především hádanky, jimž budete muset v průběhu hry čelit. Rise of the Tomb Raider zároveň spoléhá na dechberoucí audiovizuální stránku a může se pochlubit pomyslným návratem ke kořenů, díky němuž se budete cítit jako při hraní prvního dílu z roku 1996. Hra navíc stojí pouhých 230 korun (namísto 769 korun), což je vzhledem k délce herní doby poměrně velkorysá nabídka. Pokud jste tedy Tomb Raider již dohráli a stále nemáte dost adrenalinového dobrodružství, zamiřte na Microsoft Store a dejte tomuto počinu šanci.

Resident Evil 2

Fotogalerie Resident Evil 2 2 Resident Evil 2 3 Resident Evil 2 4 Resident Evil 2 5 +3 Fotek Resident Evil 2 6 Resident Evil 2 Vstoupit do galerie

Série Resident Evil je tu s námi také pořádně dlouhou dobu a svůj debut si odbyla již v roce 1996. Zatímco většina dílů se nesla v tradičním, izometrickém duchu, sedmý přírůstek tento trend zlomil a přišel se zcela novým vyprávěním a hratelností z první osoby. Vývojáři však chtěli zavdat důvod k radosti i fanouškům ze staré školy, a tak přispěchali s remakem druhého dílu, který exceluje jak graficky, tak hratelnostně. Opět se vydáme do nebezpečného a nemrtvými prolezlého města Raccoon City, kde biochemická společnost Umbrella Corporation vypustila ze své tajné laboratoře jeden z mnoha projektů. Budete tak čelit zombie nákaze, potýkat se s krvelačnými nestvůrami a pokusíte se jako policejní příslušník zjednat nápravu. Zkrátka a jednoduše, pokud jsou inteligentní řezničiny vaším šálkem kávy, zamiřte na Microsoft Store a hru si za přívětivých 499 korun pořiďte. Hra obvykle stojí 999 korun.

Mortal Kombat 11

Fotogalerie Mortal Kombat 11 Mortal Kombat 11 6 Mortal Kombat 11 5 Mortal Kombat 11 4 +3 Fotek Mortal Kombat 11 3 Mortal Kombat 11 2 Vstoupit do galerie

Tuto legendární mlátičku jsme zmiňovali již v souvislosti se slevami na PlayStation Store, avšak vzhledem k její nepochybné kvalitě si zaslouží přinejmenším druhou zmínku. Mortal Kombat 11 totiž úspěšně nazuje na nespočet předchozích dílů a přináší celou řadu vylepšení. Kromě lepšího uzpůsobení pro esport se může pochlubit také novými útoky, plejádou nových hrdinů a především realistickou fyzikou i nádhernými mapami, na něž budete zírat s otevřenými ústy. V pořadí jedenáctý přírůstek tak hravě své jmenovce překonává a nabízí zábavu na mnoho desítek a stovek hodin, kdy se budete pokoušet porazit protivníky, ovládnout všechny schopnosti a komba a nebo se umístit v žebříčku těch nejlepších. Jen vězte, že během této doby může přijít k újmě nejeden ovladač. Pokud se tedy chcete odreagovat, vyblbnout a třeba si i zasoutěžit, zamiřte na Microsoft Store a hru si za 720 korun pořiďte. Standardně hra stojí 1799 korun.

Life is Strange Complete Season

Fotogalerie life is strange 3 life is strange 4 life is strange 5 Life Is Strange™_20150202020852 Life Is Strange™_20150202020852 +3 Fotek life is strange Life is strange fb Vstoupit do galerie

Na závěr jsme si nechali jeden z největších klenotů novodobé herní scény. Life is Strange je totiž již na první pohled originální a nezvyklou adventurou, kde se sice k samotné hratelnosti dostanete pramálo, ale zato vám budou odměnou nesmírně dojemný, strhující a bezkonkurenční příběh, na nějž jen tak nezapomenete. Hra je přímo nabitá emocemi, jelikož se celé vyprávění odvíjí dle vašich vlastních voleb. Budete tak čelit doslova svým největším obavám, poperete s morálními dilematy a kdoví, možná se o sobě v průběhu hry i něco dozvíte. Popsat Life is Strange slovy je takřka nadlidský úkon, a proto vám vřele doporučujeme zamířit na Microsoft Store, pořídit si titul za 79 korun (obvykle 399 korun) a okusit ten transcendentní zážitek na vlastní kůži. Nebudete litovat a vězte, že jedno oko nezůstane suché, jelikož ve vás hra zanechá celé spektrum dosud nepoznaných, intimních emocí.